Альтернативные подходы к лечению зависимостей

12-ступенчатые программы были в подавляющем большинстве рекомендованным протоколом лечения для людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Программы, в которых использовались альтернативные методы лечения (такие как йога, арт-терапия и массаж), были отнесены к альтернативным направлениям. Выясните, насколько эффективными могут быть такие методики лечения зависимостей.

Наркомания - это сложное заболевание, которое затрагивает тело, ум и дух, часто создавая резкую диссоциацию между этими частями человеческого Я. С другой стороны, успешное избавление от наркотиков и алкоголя зависит от укрепления взаимосвязи между умом, телом и духом. Именно поэтому комплексные методы лечения, которые рассматривают пациентов как совокупность их частей (тела, ума и духа) - в отличие от тела, нуждающегося в медикаментах или духа, нуждающегося в Двенадцати Шагах, - предлагают что-то действительно бесценное для людей на раннем этапе отказа от употребления алкоголя или наркотиков.

Сегодня методы лечения наркозависимости стали гораздо более разнообразными, и многие реабилитационные программы предлагают альтернативные вмешательства наряду с более традиционными медицинскими и клиническими методами лечения: https://renaissance-clinics.com/. Это объясняется тем, что растущий объем исследований выявил терапевтические преимущества этих ранее считавшихся альтернативными терапий для людей с зависимостями. В качестве иллюстрации рассмотрим некоторые из наиболее распространенных методов лечения наркомании и алкоголизма.

Йога

Йога, древняя индийская практика, сочетающая дыхание с различными позами и упражнениями на растяжку, помогает уменьшить уровень стресса, включая связанные со стрессом симптомы боли, беспокойства и депрессии. Это важно, потому что сама зависимость часто возникает как реакция на стресс, когда наркотики или алкоголь служат средством устранения отрицательных эмоций и ощущений, связанных с воспринимаемым стрессом.

Гарвардская медицинская школа установила, что йога регулирует гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин, тем самым снижая уровень воспринимаемого стресса. Эти преимущества - не что иное, как революция для людей на раннем этапе избавления от зависимости: более низкие уровни стресса, естественно, означают меньше принуждения к самолечению наркотиками или алкоголем. Йога улучшает как настроение, так и химические процессы в мозге за счет увеличения уровня «чувствительной» нейротрансмиттерной гамма-аминомасляной кислоты или ГАМК. (Уровни ГАМК, как правило, значительно ниже у наркоманов с сопутствующими расстройствами настроения, которые часто употребляют алкоголь или наркотики для облегчения.

Медитация

Как и йога, медитация все чаще и чаще применяется во многих программах реабилитации из-за ее доказанных преимуществ для людей с зависимостями. «Внимательность» - это элемент, свойственный как йоге, так и медитации, и имеет особый терапевтический эффект для людей на раннем этапе выздоровления. Практика включает в себя настройку на переживания настоящего момента, принимая позицию пассивного, непредвзятого наблюдателя, который просто наблюдает мимолетные мысли и чувства, приходит и уходит (вместо того, чтобы действовать).

Этот же принцип оказался полезным при увеличении импульсного контроля и, в свою очередь, снижении частоты рецидивов среди пациентов на раннем этапе восстановления. Например, медитация медитации випассаны (или «проницательность», которая включает пристальное внимание к дыханию и телесным ощущениям), как сообщается, улучшила результаты восстановления у группы наркоманов и алкоголиков, недавно выпущенных из тюрьмы.

Регулярная медитационная практика также может улучшить здоровье мозга - еще одна большая помощь в раннем выздоровлении, когда мозг все еще восстанавливатся после наркотического повреждения. В 2011 году группа исследователей из Гарварда обнаружила, что примерно 30 минут медитации ежедневно в течение восьми недель производят изменения в областях мозга, связанных с памятью, чувством собственного достоинства, сочувствием и стрессом, которые больше всего подвергаются повреждению из-за наркомании.

Арт-терапия

Арт-терапия, которая существует с 1950-х годов, недавно начала очень активно применяться в программах лечения злоупотребления психоактивными веществами, в то время как исследования подтвердили многочисленные терапевтические преимущества для людей на раннем этапе выздоровления. Они включают:

Уменьшение отрицания и противодействия лечению.

Обеспечение здорового общения и выражения своих чувств.

Уменьшение чувства стыда.

Мотивация положительного поведенческого изменения.

Содействие групповым обсуждениям и реляционным связям.

Многие программы реабилитации теперь сочетают арт-терапию с духовностью, поощряя пациентов к продолжению духовного самоанализа и творческого выражения через различные жанры.

Массажная терапия

Массаж все чаще применяется во многих других традиционных программах реабилитации. Целебная сила прикосновений подтверждается:

Улучшением настроения, в том числе за счет уровня серотонина и дофамина (два нейротрансмиттера, которые отвечают за хорошее настроение).

Расслаблением и сокращеним стрессовой реакции и уровня гормона стресса кортизола.

Уменьшением боли.

Улучшением сна.

Все эти преимущества, упомянутые Американской ассоциацией массажной терапии, особенно актуальны для людей, находящихся на раннем этапе отказа от наркотиков или алкоголя, когда они могут испытывать физические симптомы отмены.

Конная терапия

Конная терапия помогла многим пациентам на стадии отказа от алкоголя и наркотиков справиться со своими чувствами. Многие программы реабилитации теперь используют взаимодействие с лошадьми, чтобы помочь пациентам получить доступ к чувствам и эмоциям, которые приводили к злоупотреблению наркотиками. Лошади часто чувствуют человеческие эмоции лучше, чем сами люди. Посредством отражения этих скрытых чувств, таких как страх, гнев или недоверие, в их взаимодействии с пациентами, лошади могут помочь пациентам снова подключиться к их длинному бездействующему эмоциональному я.

Этот список целостных методов лечения наркомании ни в коем случае не является исчерпывающим. Йога, медитация, арттерапия, массажная терапия и лошадиная терапия упомянуты здесь, потому что они стали распространенными и даже «господствующими» в современном лечении. В результате люди, для которых традиционная 12-ступенчатая программа, возможно, не работала, теперь могут выбирать из более широкого спектра вариантов лечения.