Рак не дремлет! Ученые тоже

Рак никогда не отдыхает - как и те, кто посвятил свою жизнь поиску новых способов лечения рака за рубежом. В этом году проводился целый ряд исследований, которые, как предполагается, могут в будущем уменьшить стоимость лечения рака за рубежом. Рассмотрим некоторые из наиболее перспективных исследований рака.

Новейшие исследования в лечении рака за границей

Многие из наиболее перспективных исследований в области новых методов лечения рака сосредоточены на клеточных механизмах, участвующих в формировании и прогрессировании рака, и на том, как ими можно манипулировать таким образом, чтобы в конечном итоге принести пользу пациенту.

Одним из самых перспективных было исследование того, как метастатические раковые клетки могут быть рождены и уничтожены.Метастазы возникают, когда раковые клетки отрываются, путешествуя по телу и размножаются в новых областях. Это распространение клеток создает серьезные проблемы для онкологов, пытающихся найти и уничтожить опухоли. Исследователи, занимавшиеся этим новым исследованием, изучили естественный процесс, называемый аутофагия, где поврежденные компоненты метастатических раковых клеток разрушаются и перерабатываются. Ученые пытались отключить активность клеточных структур, называемых лизосомами, которые вовлечены в аутофагию. Когда они это сделали, они обнаружили, что раковые клетки неспособны пережить процесс метастазирования. Этот метод может уменьшить цены на лечение за рубежом.

Кислотность имеет значение

Испанско-американская команда, которая использовала компьютерную модель для исследования того, как метаболические пути в раковых клетках подвержены изменениям в их среде, недавно определила другой метод для разложения раковых клеток. В исследовании сообщается, что раковые клетки нуждаются в щелочной среде, чтобы функционировать оптимально и что они функционируют менее эффективно в более кислотных средах. Работа еще несколько сыровата, но некоторые из выявленных вещей готовы к тестированию на животных, что позволяет перейти на более продвинутые стадии доклинического исследования. В другом недавнем исследовании был определен клеточный механизм, который, как надеются авторы, может способствовать серьезному изменению в лечении рака. В этом исследовании анализировалась роль, которую играют в заболеваемости раком белки Wnt - белки, которые контролируют пролиферацию клеток. Исследователи уже знают, что процесс, связанный с этими белками, называемый синтаксисом Wnt, позволяет клеткам разделить, и что, когда этот процесс идет не так, он может привести к разложению злокачественных клеток, что приводит к раку. Исследователи обнаружили, что выступы на клетках, называемые китонемами, участвуют в сигнале Wnt и что процесс может быть прерван путем предотвращения образования цитонемов. Они считают, что новые методы лечения, направленные на формирование цитонемов, могут быть эффективны против рака и повлиять на стоимость лечения рака за границей.

Усыпление рака

Как положить раковые клетки «спать»? По-видимому, по мнению исследователей из Австралии, которые разработали новый класс соединений, блокируютщих активность раковых клеток, это вполне возможно, и отзывы о лечении рака за рубежом это подтверждают. Исследователь-автор Энн Восс из Института Вальтера и Элизы Холла в Парквилле, Австралия, объяснила, как соединения ингибируют KAT6A и KAT6B, которые представляют собой два белка, ассоциированных с определенными раковыми заболеваниями. «Вместо того, чтобы наносить потенциально опасный ущерб ДНК, - говорит она, - как химиотерапия и лучевая терапия, этот новый класс противоопухолевых препаратов просто навсегда усыпляет раковые клетки. Технически это старение клеток. Клетки не мертвы, но они больше не могут делиться и размножаться.

Что такое Sprouty 1 и 2?

Помимо поиска слабых мест рака на клеточном уровне, некоторые недавние исследования рака рассматривали, как естественные механизмы защиты организма могут быть использованы для лучшей борьбы с онкологией. В одном из исследований, например, было обнаружено, что иммунные клетки более эффективны при атаке раковых клеток, если удалены две ключевые молекулы, называемые Sprouty (Spry) 1 и Spry 2.

Удаление генов, ответственных за эти молекулы, улучшило живучесть CD8 T-клеток, которые являются мощным оружием иммунной системы для борьбы с вирусами и бактериями. Удаление этих генов также позволило Т-клеткам CD8 «запомнить» раковые заболевания. И если тело снова встретит эти клетки в будущем, иммунная система будет быстрее и эффективнее реагировать на угрозу.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего также недавно исследовали, как некоторые гены поддерживают развитие рака. Они обнаружили, что части ДНК, называемые энхансерными РНК (эРНК), которые ранее считались учеными не имеющими функциональной цели, содержат «инструкции» для создания молекул, которые помогают распространению рака.

Исследование показало, что эРНК поддерживают гены, стимулирующие опухоль, но эти гены становятся менее выразительными при истощении эРНК.

Самоуничтожение рака

Найдено химическое соединение, которое уничтожило энергоснабжение злокачественных клеток у мышей с сильно агрессивным типом рака мозга, называемым глиобластомой. Энергоснабжение раковых клеток состоит из крошечных органелл, называемых митохондриями. Ученые обнаружили, что соединение под названием KHS101 не позволило митохондриям превращать питательные вещества в энергию, эффективно убивая клетки глиобластомы. Важно отметить, что исследователи обнаружили, что этот подход эффективен при лечении всего спектра генетических вариаций клеток глиобластомы.

Это первый шаг в длительном процессе, но результаты открывают путь для разработчиков лекарств, чтобы начать исследовать применение этого химического вещества. Ученые надеются, что в один прекрасный день это поможет продлить жизнь людей.

И напоследок - почему слоны менее восприимчивы к раку? Ученые ранее обнаружили, что слоны имеют по меньшей мере 20 копий гена p53, который подавляет опухоли, по сравнению с единственной копией этого гена у людей и большинства других животных. В новом исследовании ученые обнаружили, что р53 содержит «псевдоген», называемый ингибирующим фактором лейкемии 6 (LIF6), который обладает способностью «вернуться к жизни» и реактивироваться. Когда он реактивируется, LIF6 перестает быть псевдогеном и начинает атаковать и убивать поврежденную ДНК.