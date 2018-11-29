Отдых в Яблунице для тех, кто привык к размеренности и комфорту

Планирование отдыха – это всегда приятное и увлекательное занятие, особенно когда решил немного изменить своим традициям и полететь не к морю и солнцу, а устроить тур по Карпатам. Согласитесь, в Карпатах действительно есть, на что посмотреть и чему удивиться. Более того, здесь существует столько уникальных курортных зон, которые мало кому знакомы, но при этом имеют популярность среди любителей горного отдыха. Например, слышал ли кто-нибудь про отдых в Яблунице. А ведь это достаточно популярный горнолыжный курорт.

Особенности отдыха в Яблунице

Начать стоит с того, что это достаточно небольшой поселок, который раскинулся на одноименном перевале границ Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Находится поселок на территории природного национального парка. Представили, какие живописные пейзажи и ландшафты открываются взорам отдыхающих?

Отметим и то, что это известный горнолыжный курорт. При этом отдыхать сюда приезжают не только зимой, но и в любое время года, так как курорт имеет такую инфраструктуру, что в любое время года здесь есть, чем заняться и просто хорошо отдохнуть.

Где остановиться

Что касается размещения на курорте, то выбрать жилье в Яблунице проблем не составит. Здесь представлен большой выбор апартаментов для проживания.

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