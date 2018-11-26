Как безопасно купить б/у iPhone

Приобретение любого предмета сопровождается немалыми рисками, многие из которых проявляют себя только во время пользования. Это особенно актуально в случае технических устройств, включая смартфоны. И если разочарование в дешёвом устройстве не столь критично, то покупка дорогостоящего гаджета с возможными неполадками должна быть тщательно рассмотрена заранее. Но стоит ли покупать iPhoneбу, имеются ли риски в таком случае? Тема многогранна и неоднозначна, в связи с чем, ее стоит рассмотреть со всех сторон.

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Прежде всего, оценивается физическое состояние. Проверяются целостность корпуса, точность его геометрии, степень износа. Даже если внешние параметры вам не важны, и имеется готовность противостоять незначительным дефектам в виде сколов, вмятин и только царапин, важно понять, что они могут быть предшественниками более серьёзных внутренних проблем. Итак, стоит ли покупать использованный iPhone, если в нём имеются незначительные повреждения?

Теоретически корпус можно заменить, хотя для этого потребуются дополнительные расходы, что может быть вполне обоснованной причиной для размышления. Однако, повреждение от падения телефона также должно стать веской причиной для тщательного изучения смартфона. На этом этапе, с аспекта функциональной проверки, особое внимание должно быть уделено экрану. Сенсор рассматриваемого вами устройства должен реагировать на наименьшее касание в пределах чувствительности. Целесообразно провести проверку этого типа в играх, что позволит оценить как реакцию, так и эффективность покрытия в разных частях экрана.

Вы должны запустить аутентификацию экземпляра с верификацией серийного номера. На смартфоне через настройки надо будет перейти в раздел «Об этом устройстве» и записать серийный номер. Он проверяется с информацией на официальном веб-сайте производителя. Затем вы можете перейти к конструктивным особенностям. Можете даже обратиться за помощью к специалистам.

Если не единственной, то основной причиной покупки используемого смартфона является - безусловно, низкая стоимость. Ведь никто не будет покупать бу устройство, если у него имеется достаточно денег для нового. Но благодаря бу, вы можете сэкономить 50- 70%. В любом случае срок службы устройства будет сокращен, и в скором времени могут возникнуть проблемы, которые практически не могут быть обнаружены во время проверки.