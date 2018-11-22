Где остановиться в Ольгинке летом

Ольгинка – компактный живописный поселок Туапсинского района, который привлекает туристов чистыми пляжами, уникальной природой и доступными ценами. Несмотря на то, что курорт не так популярен, как крупные города Краснодарского края, местные гостиницы и гостевые дома ничуть не хуже в плане сервиса и количества предоставляемых услуг. А экономные путешественники могут с комфортом разместиться в частном секторе. Быстро найти где остановиться в Ольгинке можно у нас на сайте https://privetyug.com/.

Виды жилья в Ольгинке

Гостеприимный курорт предлагает путешественникам следующие варианты туристической недвижимости:

Отели «все включено» – выбор туристов, которые привыкли к удобствам. Помимо проживания в номере и трехразового питания, в стоимость бронирования входит масса дополнительных услуг: пользование парковкой, трансфер, посещение бара, спортивного зала. А по вечерам для постояльцев организуют дискотеки и интересные развлекательные программы. Если такое жилье вам не по карману, обратите внимание на демократичные гостиницы.

Гостевые дома, мини-отели. Остановиться здесь дешевле, чем в отельном комплексе, однако качество обслуживания ничуть не хуже. Можно найти мини-гостиницу рядом с морем или выбрать жилье в спальном районе, вдали от шума.

Пансионаты – сочетание насыщенного отдыха и качественного лечения. Здравницы располагают собственными пляжами, бассейнами, а питание представлено системой «все включено». Однако это самый дорогой вариант размещения.

Частный сектор. В выборе гости Ольгинки не ограничены – можно снять дачу, комфортабельный коттедж или домик с соседями. Главные преимущества частных апартаментов – приятные цены, возможность свободно распоряжаться личным временем и домашняя обстановка.

Если вы любите активный досуг и считаете, что в путешествии главное – интересные впечатления, а не комфорт, обратите внимание на турбазы Ольгинки. Такие заведения предлагают размещение в палатке на берегу моря или аренду деревянного домика на 4 и более человек. Базы отдыха – прекрасный вариант для молодежной компании.

Где остановиться в Ольгинке

Ищете, где остановиться в Ольгинке недорого - добро пожаловать на www.privetyug.com! У нас вы найдете лучшие предложения отелей, гостевых домов, пансионатов, владельцев частного сектора в курортном поселке. Все объявления проверены, поэтому риск наткнуться на мошенников исключен. Множество фильтров и удобная система поиска помогут найти жилье у моря или в спальном районе Ольгинки с учетом целей поездки, ваших требований и финансовых возможностей.