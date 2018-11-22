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Безболезненное удаление зубов - путь к эффективной имплантации
Стоматологическая процедура имплантации осуществляется в несколько этапов, основным из них считается удаление зубов простых и коренных, когда сохранить их не представляется возможности.
Реалии современной хирургической стоматологии - это удаление без боли и травм.
Каковы причины удаления зубов?
Экстракция считается хирургической операцией. Клиники Беларуси задаются целью не удалить зуб, а провести целый ряд комплексных процедур, чтоб его сохранить.
Удаление зуба в Минске производится в том случае, когда:
- невозможно восстановить, сохранить элемент в результате травмы, тотального разрушения,
- перелома, трещин;
- образовалась обширная киста;
- корень вызывает воспаление нервов;
- травмируется слизистая оболочка щеки и языка;
- формируется неправильный прикус.
Лечение ротовой полости перед дальнейшим протезированием также включает удаление поврежденных элементов.
Этапы правильного удаления
Безболезненное удаление зубов - главная цель ведущих стоматологических центров Беларуси, которые занимаются протезированием.
Если на смену протезированию пришла безболезненная имплантация зубов, то способы удаления практически не изменились. Выделяют всего 2 способа: хирургический и простой. Однако, современные разработки позволяют сделать процесс более щадящим и менее травматичным.
- Анестезирующие препараты, позволяющие без боли осуществлять хирургическое вмешательство.
- Если иссечение рассматривается как подготовка к последующей имплантации, то процедура производится максимально аккуратно, не затрагивая окружающие ткани.
- Применение препаратов для быстрого заживления лунки, а также использование хирургических швов для ускорения заживления.
- Применение инновационных технологий при лечении: ультразвуковой и лазерной хирургии.
Наиболее эффективным, атравматичным методом удаления перед имплантацией служит лазерная хирургия. Во время проведения процедуры пациент не ощущает боли, не возникают отеки и нет необходимости в наложении швов, введении сильного наркоза, что позволяет ускорить процесс восстановления.
Сколько стоит удалить зуб?
По отзывам пациентов, удалять передние верхние и нижние резцы выходит дороже всего, поскольку нарушается эстетический вид полости, что порождает необходимость установки имплантантов.
Наиболее частой операцией считается иссечение зуба мудрости, которую клиники Москвы и СПб предлагают осуществить, в среднем, за 4500 руб.
Цены на удаление зуба в клиниках зависят от:
- степени сложности состояния ротовой полости;
- предстоящей процедуры;
- применяемой анестезии;
- дальнейшего лечения.
Сегодня стоматологи предлагают пациентам вместе с искоренением установить имплантат, обратившись к одномоментной имплантации.