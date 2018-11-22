Безболезненное удаление зубов - путь к эффективной имплантации

Стоматологическая процедура имплантации осуществляется в несколько этапов, основным из них считается удаление зубов простых и коренных, когда сохранить их не представляется возможности.

Реалии современной хирургической стоматологии - это удаление без боли и травм.

Каковы причины удаления зубов?

Экстракция считается хирургической операцией. Клиники Беларуси задаются целью не удалить зуб, а провести целый ряд комплексных процедур, чтоб его сохранить.

Удаление зуба в Минске производится в том случае, когда:

невозможно восстановить, сохранить элемент в результате травмы, тотального разрушения,

перелома, трещин;

образовалась обширная киста;

корень вызывает воспаление нервов;

травмируется слизистая оболочка щеки и языка;

формируется неправильный прикус.

Лечение ротовой полости перед дальнейшим протезированием также включает удаление поврежденных элементов.

Этапы правильного удаления

Безболезненное удаление зубов - главная цель ведущих стоматологических центров Беларуси, которые занимаются протезированием.

Если на смену протезированию пришла безболезненная имплантация зубов, то способы удаления практически не изменились. Выделяют всего 2 способа: хирургический и простой. Однако, современные разработки позволяют сделать процесс более щадящим и менее травматичным.

Анестезирующие препараты, позволяющие без боли осуществлять хирургическое вмешательство. Если иссечение рассматривается как подготовка к последующей имплантации, то процедура производится максимально аккуратно, не затрагивая окружающие ткани. Применение препаратов для быстрого заживления лунки, а также использование хирургических швов для ускорения заживления. Применение инновационных технологий при лечении: ультразвуковой и лазерной хирургии.

Наиболее эффективным, атравматичным методом удаления перед имплантацией служит лазерная хирургия. Во время проведения процедуры пациент не ощущает боли, не возникают отеки и нет необходимости в наложении швов, введении сильного наркоза, что позволяет ускорить процесс восстановления.

Сколько стоит удалить зуб?

По отзывам пациентов, удалять передние верхние и нижние резцы выходит дороже всего, поскольку нарушается эстетический вид полости, что порождает необходимость установки имплантантов.

Наиболее частой операцией считается иссечение зуба мудрости, которую клиники Москвы и СПб предлагают осуществить, в среднем, за 4500 руб.

Цены на удаление зуба в клиниках зависят от:

степени сложности состояния ротовой полости;

предстоящей процедуры;

применяемой анестезии;

дальнейшего лечения.

Сегодня стоматологи предлагают пациентам вместе с искоренением установить имплантат, обратившись к одномоментной имплантации.