Ремонт кровли: особенности

В зависимости от особенностей повреждения и площади крыши, где имеются дефекты, ремонтные работы можно подразделить на три большие группы. Выбор конкретного метода ремонта кровли выполняется после проверки и оценки текущего состояния структуры. На этапе оценки следует тщательно осмотреть всю крышу по типу и дизайну, изучить ее внутреннюю структуру на наличие протечек и прочее.

Сущность капитального ремонта заключается в полной замене дефектных и изношенных элементов, демонтаж старого кровельного покрытия. Если крыша повреждена больше, чем на 40% - то именно этот вид ремонта будет наиболее уместным.

Для устранения небольших повреждений кровли - например, трещин - следует проводить текущий ремонт. Его можно проводить и самостоятельно - при наличии соответствующих знаний, навыков и инструментов.

Существует также и мелкий ремонт кровли.

Если же вы не разбираетесь в этих делах - то целесообразно будет обратиться к компетентным специалистам, которые всё смогут выполнить быстро и качественно. Более того, обращайтесь к ним и в профилактических целях, чтобы они проверили, каково состояние вашей кровли.