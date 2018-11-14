Встречаем Новый 2019 год в Таиланде

Новый год - это, пожалуй, самый волшебный, долгожданный, всеми любимый праздник. И он может быть лучшим, если вы проводите его в Таиланде. Кто в этот момент не хотел бы быть на тёплом морском побережье, есть только экзотические фрукты и смотреть новогоднюю роскошную программу под «коктейлем со льдом»? Но насколько реалистично получить тур в Тайланд на Новый год?

Конечно, преимуществ празднования в этом королевстве значительно больше, чем недостатков.

К основным преимуществам относятся:

Банальность - морское песчаное побережье под знойным солнцем. Да, именно данные банальности могут порадовать вас. Особенно, если за день до этого погода была морозной. Вы найдете в этой экзотической стране большой выбор свежих фруктов, коктейлей, национальных блюд, позитивных местных жителей.

Развлечения, необычные шоу, занимательные экскурсии. В основном, для празднования в Таиланде местные граждане и персонал отеля организуют как можно больше развлечений для приезжих. Разнообразные шоу, вечеринки, дискотеки - каждый день проводятся в максимальном масштабе, «затягивая» всех постояльцев.

Сезон экзотических фруктов. Зимой в этом королевстве созревают самые невероятные тайские фрукты. Например, саподилла - напоминающая манго, особенно хороша в этот сезон. И карамбола - только в этот момент она становится невероятно сочной и вкусной. Смузи и коктейли из тамаринда - вы также можете попробовать их.

Разумеется, прежде чем вы почувствуете радость лета зимой, вы должны определиться с располагаемым бюджетом.

Многие отели и гостевые дома в Таиланде предлагают приезжим новогоднее шоу, которое включает в себя разнообразную развлекательную программу. Но - это вовсе не бесплатно: отели взимают дополнительную плату за празднование, начиная со 100 долларов. Как правило, эта сумма включает гала-ужин, напитки и закуски в течение всей новогодней ночи.

В целом, это дорого провести долгожданный праздник в Таиланде. Однако те чувства и эмоции, которые вы получите здесь - полностью компенсируют все расходы, что вам даже захочется всё это повторить.

Однако, многие турагентства могут предлагать горячие туры на праздники - поэтому, рекомендуется вам следить за акциями -может вам посчастливится приобрести их.