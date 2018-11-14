Оптический кабель: особенности

Быстрая, качественная и надёжная передача информации является обязательным условием для современности. И в последние годы волоконно-оптический кабель является самым передовым и эффективным материалом для этой цели. Многие потребители считают, что это новинка. Фактически, развитие первых волоконно-оптических кабелей наблюдалось в конце 20-го столетия, и была проделана работа по усовершенствованию и модернизации данной технологии на протяжении нескольких десятилетий. В итоге - в настоящее время мы получили материал программы, который был поистине уникален по своим характерным особенностям, и его применение было обобщено и расширено.

По внешнему виду, цифровой оптический кабель не имеет отличительных особенностей и выглядит, как электрический коаксиальный кабель. Главной характеристикой и разницей является его внутренняя структура. Тонкие стеклянные волокна действуют здесь, как передаточный элемент. Диаметр этих волокон варьируется в пределах 1-10 микрон. Каждое волокно покрыто, в основном, пластиком, что предотвращает выход света. Поэтому импульсы света распространяются лишь внутри проводника.

Уровень его сопротивления и надёжности зависит от цели кабеля. Руководствуясь целью и предполагаемыми условиями пользования, можно будет сделать подходящий выбор продукции.

Выбор производится также, с учётом всех параметров и сферы планируемого использования.

Например, возможность покупки оптического кабеля предоставляется на сайте https://telecomo.ru/. Предлагаемые здесь товары являются качественными, и стоимость их вовсе не высокая.

Основными преимуществами данной продукции являются высокая скорость передачи информации и низкое затухание сигнала.

Другим важным достоинством является безопасность передаваемых данных, а точнее - следующее: