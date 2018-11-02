Преимущества и недостатки пеноблоков

В настоящее время существует отличная альтернатива кирпичам, не уступающая по качеству. Это - пеноблоки. С их помощью гораздо легче стало строить дома. Каковы преимущества и недостатки данных стройматериалов?

Во-первых, следует отметить, что пеноблок представляет собой экологически безопасный материал, состоящий из песка, цемента и специального вспенивателя.

Он также устойчив к значительным изменениям температуры, химическим смесям и огню. Из-за пористой структуры, пенные блоки, применяемые, при возведении зданий, сохраняют тепло и хорошо "дышат".

Таким образом, становится возможным поддерживать комфортную обстановку в помещениях, без необходимости использования дополнительных средств для отопления или охлаждения. С описанными преимуществами, вы можете создавать стены в ряд, уменьшая расходы на стройматериалы.

Вес пеноблоков меньше, чем у кирпичей, что значительно упрощает строительство, и поэтому вы можете строить здания на лёгких основаниях и неустойчивых поверхностях. Преимущества материала включают простоту обработки, быструю установку и возможность создания каналов в пенных блоках для прокладки кабелей, труб и другого оборудования связи.

Под воздействием высоких температур, данный материал не разрушается и не меняет свою форму. Было проверено, что он предотвращает распространение пламени в течение нескольких часов.

В дополнение к вышеупомянутому, пеноблоки характеризуются высокой звукоизоляцией и способностью приобретать практически любую конфигурацию. При возведении домов из пеноблоков, вы можете получить надёжное, привлекательное и практичное строение, при малых расходах.

Купить пеноблоки необходимо только у проверенных поставщиков. Можно будет почитать об этом отзывы в интернете.

В дополнение к многочисленным «преимуществам», пеноблоки имеют определённые недостатки. Например, они довольно хрупкие, особенно если технология производства была нарушена. Помимо того, стены из данного материала могут быть покрыты трещинами и поглощать влагу - что, при замерзании может привести к разрушению.

Чтобы предотвратить это, фасад здания должен быть покрыт высококачественными материалами для влаго- и теплоизоляции.