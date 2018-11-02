Оригинальные поздравительные цитаты

Поздравление его невозможно увидеть, потрогать - только почувствовать. Неудивительно, что люди говорят, что главное не подарок, а внимание, особенно, если его выражают искренними, добрыми словами.

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