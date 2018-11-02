Производство стеклопакетов

Окно с двойным остеклением (стеклопакет) в последние годы пользуется немалым спросом, ввиду его высокой надёжности. Прочная конструкция стекол и сжатый воздух между ними создают надёжную защиту от механических разрушений и прочих неблагоприятных факторов.

Окно с двойным остеклением состоит, соответственно, из двух стеклянных листов, соединённых между собой металлической обоймой. Пространство между ними заполнено сжатым воздухом, что приводит к высокой стойкости к теплопередаче. В дополнение к воздуху, для заполнения стеклянного блока используются газы - ксенон, аргон и диоксид углерода. Окна с двойным остеклением, заполненные названными газами, не пропускают тепла, но также стоят гораздо дороже. Конструкция окна с двойным остеклением фиксируется герметиком.

Высококачественный стеклопакет (например, от компании, представленной на сайте http://www.domax-fahverk.ru/services/proizvodstvo-steklopaketov/) может прослужить много времени, но покупка менее качественного продукта может вызвать следующие проблемы:

конденсация;

сквозняки;

промерзание;

попадание грязи внутрь структуры;

слабая видимость и прозрачность.

неаккуратный вид.

Стоит отметить основные преимущества стеклопакета, с которыми непосредственно связана их популярность:

Долгий срок службы. Стеклянный блок и пластиковая рама - более устойчивы к перепадам температуры, высокой влажности и прочим внешним воздействиям.

Экологичность - в составе материалов отсутствуют токсичные вещества.

Звукоизоляция. Данное преимущество основано на надежном соединении всех элементов и использовании технологий, которые вызывают посторонний шум из окна.

Огнестойкость. Двойное остекление выдерживает температуры до 1500 градусов.

•ысокие теплоизоляционные свойства. Многие потребители покупают окна с двойным остеклением из-за, именно, благодаря данному преимуществу. Специальное покрытие с низким уровнем выбросов существенно снижает теплопередачу, что улучшает изоляционные свойства окна.

Эти окна имеют уникальную особенность: они пропускают солнечные лучи в помещение, но не выделяют тепла.