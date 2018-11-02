Сколько действует медицинская справка на права?

Почти каждый год новые изменения вносятся в законы о дорожном движении. Это неизбежно сказывается на процессе получения разрешительных документов. Если вы хотите их получить или заменить - заключение врача является одним из требуемых документов. В связи с этим у автомобилистов часто возникают вопросы о стандартах этого заключения. Каков срок действия справки для водительских прав, как нужно её оформлять - об этом известно далеко не всем?

При получении ли замене прав, в список необходимых документов добавляется медицинская справка. Кроме того, это требуется в следующих случаях:

обучение в автошколе; получить или заменить водительские права; технический осмотр транспортного средства.

Учитывая важность физического состояния автовладельца во время вождения - этот документ имеет решающее значение.

Медицинские справки выдаются семейным врачом на основании отчётов и результатов обследований.

Кроме того, можно отметить следующие случаи, когда необходимо получение медицинской справки:

приобретать первые права;

занятость по специальности «водитель»;

замена документа, в связи с истечением срока его действия;

регистрация новой категории;

вернуть права после их конфискации, в соответствии с решением суда;

если в удостоверении отмечено «обязательна медицинская справка»

Водитель имеет право обратиться за получением этого документа в медицинские учреждения, как в государственную клинику или частную, с лицензией. Тем не менее, осмотр нарколога и психиатра - обязательны, и могут быть сделаны только по месту прописки

Так как данный процесс может длиться долго, то рекомендуется продлить справку до истечения срока его действия. Если есть финансовые ограничения, вы можете обратиться в государственную клинику, но обследование потребуется не менее недели. В частном центре эта процедура не занимает много времени, но вам нужно заплатить за предлагаемые услуги.

Люди с нарушениями зрения должны прийти в очках или контактных линзах для обследования офтальмологом, в зависимости от их личных предпочтений. После обследования врач пишет в справке, что разрешается вождение с корректорами зрения.