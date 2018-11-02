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Сколько действует медицинская справка на права?
Почти каждый год новые изменения вносятся в законы о дорожном движении. Это неизбежно сказывается на процессе получения разрешительных документов. Если вы хотите их получить или заменить - заключение врача является одним из требуемых документов. В связи с этим у автомобилистов часто возникают вопросы о стандартах этого заключения. Каков срок действия справки для водительских прав, как нужно её оформлять - об этом известно далеко не всем?
При получении ли замене прав, в список необходимых документов добавляется медицинская справка. Кроме того, это требуется в следующих случаях:
- обучение в автошколе;
- получить или заменить водительские права;
- технический осмотр транспортного средства.
Учитывая важность физического состояния автовладельца во время вождения - этот документ имеет решающее значение.
Медицинские справки выдаются семейным врачом на основании отчётов и результатов обследований.
Кроме того, можно отметить следующие случаи, когда необходимо получение медицинской справки:
- приобретать первые права;
- занятость по специальности «водитель»;
- замена документа, в связи с истечением срока его действия;
- регистрация новой категории;
- вернуть права после их конфискации, в соответствии с решением суда;
- если в удостоверении отмечено «обязательна медицинская справка»
Водитель имеет право обратиться за получением этого документа в медицинские учреждения, как в государственную клинику или частную, с лицензией. Тем не менее, осмотр нарколога и психиатра - обязательны, и могут быть сделаны только по месту прописки
Так как данный процесс может длиться долго, то рекомендуется продлить справку до истечения срока его действия. Если есть финансовые ограничения, вы можете обратиться в государственную клинику, но обследование потребуется не менее недели. В частном центре эта процедура не занимает много времени, но вам нужно заплатить за предлагаемые услуги.
Люди с нарушениями зрения должны прийти в очках или контактных линзах для обследования офтальмологом, в зависимости от их личных предпочтений. После обследования врач пишет в справке, что разрешается вождение с корректорами зрения.