Как выбрать обеденную группу

Обеденные группы – готовые комплекты, используемые для оформления кухни и столовой. Могут применяться как в жилом, так и в общественном пространстве. Часто становятся украшением ресторанов и кафе, поскольку позволяет создавать особенную атмосферу и уют. Разнообразные обеденные группы в Минске представлены специализированным интернет-магазином "Аксиоматрейд" по вполне доступной цене.

Комплектация обеденной группы

В зависимости от пожеланий заказчика, а также геометрии оформляемого пространства, его стиля, параметров можно выбрать и купить обеденные группы с такими элементами:

Стулья – их количество, как и форма, стиль могут быть разнообразными. Минимальный комплект – 4 стула, оптимальным же считается ансамбль с 8.

Стол – форма и параметры также будут различными. Но есть правила размещения – на каждую персону положено отводить не менее 60–70 см по ширине, 45 см – по длине.

Мягкий элемент – он не всегда присутствует, часто это диван, который может быть угловым. Устанавливают такую конструкцию в обеденную группу только в случае, если параметры помещения позволяют это сделать.

Специализированный интернет-магазин aksiomatrade.by предлагает подобрать на кухню, в столовую, в рестораны или кафе подходящие обеденные группы. Параметры, комплектация, цена на продукцию оговаривается персонально.

Выбор формы мебели

Чтобы оценить стиль, особенности и оригинальность мебели, магазин предлагает взглянуть на фото комплектов. После выбора параметров – размера, ширины, глубины, комплектации – следует обратить внимание на форму каждого элемента. Выбранная мебель не должна занимать много места, но обязана быть удобной, практичной, долговечной и безопасной. Именно такими элементами комплектуются обеденные группы, предложенные в широком ассортименте. Столы комплектов могут быть различными:

Круглые – позволяют разместить много человек, вписываются даже в небольшие пространства, обеспечивают удобство, исключают угрозу получения травм при передвижении. Стол диаметров в 1 м позволяет разместить до 6 человек!

Овальные – функциональный предмет, которые рекомендуется купить семьям с детьми. Важно понимать, что для стола длиной в 1,5 метра потребуется большое пространство. именно потому для маленьких кухонь они не подходят.

Квадратные – идеальное решение для небольшой кухни, оптимальные параметры 0,9*0,9 м. использовать удобно и молодой паре, и семье с детьми.

Прямоугольные – стандартный размер 0,9*1,5 м достаточный, чтобы разместить за обеденной группой порядка 6–8 человек.

На выбор в нашем интернет-магазине представлены и другие обеденные группы, которые могут иметь сложную и необычную геометрию. Купить такой вариант рекомендовано для больших кухонных пространств, где достаточно места для размещения подобной мебели.

Материал – выбор стиля

Стилевое оформление кухни – еще один параметр для учета. Купить в Беларуси можно с учетом материала, выбранного для производства:

Древесина – добротный и долговечный материал, который выдерживает длительную эксплуатацию, всегда делает помещение по-домашнему уютным и комфортным для семейных обедов и посиделок.

Стекло и металл – современные крепкие материалы, которые отлично вписываются в минималистский интерьер, а также помещения, оформленные в стиле модерн, хай-тек, классическом.

МДФ – недорогой материал, используемый для производства обеденных групп эконом-класса.

Для изготовления могут быть использованы и другие материалы, в том числе ротанг, ДСП. Вся продукция предлагается в рассрочку, после заказа будет осуществлена доставка по указанному адресу.