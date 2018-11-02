Преимущества интернет телевидения

Ещё в недалёком прошлом люди узнавали все новости с телевидения, радио, прессы. Теперь всё резко изменилось, благодаря телевидению онлайн. Что же оно собой представляет? В чём его преимущества? Имеет ли эта технология недостатки?

Благодаря интернет-телевидению, у людей появилась возможность смотреть телеканалы со своего ПК, ноутбука, планшета или даже мобильных устройств. Недавно телевидение появилось в сети. Первоначально эта технология не имела особого успеха среди пользователей.

Однако со временем оно смогло набирать обороты. Как вы знаете, в каждом доме имеется телевизор - десять лет назад было именно так. А в настоящее время почти в каждом доме имеется ПК или ноутбук, либо иной девайс. Это уже не роскошь - а вполне обыденность, как утюг или холодильник. И поэтому интернет-телевидение с каждым годом становится всё более востребованным.

В чём же его преимущества?

Прежде всего - в предоставлении комфорта. Для пользователя, который выбирает интернет-телевидение, нет никаких ограничений по территории - вы можете смотреть канал 1+1, например, из любой страны мира.

Одно из самых значимых плюсов виртуального телевидения заключается в том, что пользователи не смотрят много рекламы. Обычно размещают её непосредственно на веб-сайте трансляции и поэтому реклама не будет мешать просмотру тв. Также стоит отметить и - широкий спектр телеканалов.

Конечно, есть недостатки интернет-телевидения. Прежде всего, они заключаются в необходимости подключения к интернету. Разумеется, это требует ежемесячной абонентской платы. А для качественного и бесперебойного его функционирования - необходимо выбрать более дорогой тариф.

Интернет-телевидение набирает всё больше пользователей со всего мира. В целом, среди них имеется большое количество молодых людей, которые хотят сами решить, что им смотреть, не хотят полагаться на телевизионную программу и ограничивать себя. Однако пока неясно, заменит ли онлайн-режим традиционное телевидение.

По крайней мере, онлайн-телевидение уже дает вам возможность выбора, и это того стоит. Поэтому. многие уже давно отказались от просмотра телевизоров.