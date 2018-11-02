Перекидной календарь: особенности

Перекидные календари - довольно красивые и дорогие. А если они ещё и с логотипом фирмы - то это своего рода календарь с картинками и используются в качестве подарка деловым партнёрам и наиболее почётным клиентам. Перекидные календари не только служат для контроля времени, но и для украшения офисного интерьера.

Данная типографическая продукция доступна в разных версиях. Например, вы можете заказать их в Минске на сайте http://FastPrint.by. Здесь вам предлагают создание настенных календарей, а также компактные и практичные версии. Обычно листы скреплены между собой пружиной, так что такое изделие можно удобно использовать.

Перекидные календари имеют немало преимуществ, и поэтому запросы на их производство настолько востребованы. Среди положительных особенностей можно отметить следующие:

Крупный формат. Благодаря данному параметру, можно наносить большие изображения, что существенно повышает их рекламный эффект.

Удобное размещение на стене или на столе вашего делового партнёра или клиента - позволяет использовать различные зрительные контакты. Особенно эффективны календари, которые занимают прекрасную рекламную позицию в кабинете - на стене. Такое расположение флип-календаря дает отличный обзор, поскольку он сразу бросается в глаза;

Календарь перекидной, при использовании фотографий товаров и услуг той или иной фирмы, может служить «мини-каталогом».

Настольные варианты с расписаниями всегда находятся перед вашим клиентом или партнёром и напоминают им о вашем бизнесе.

Перекидные календари, благодаря оригинальному и очень привлекательному дизайну, могут стать своеобразным интерьером офисного или коммерческого объекта.

Изображения на календарях никогда не надоедают - ведь их меняют каждый месяц, или три.

Эксперты утверждают, что экономить на дизайне такого вида календаря - нецелесообразно. Дизайн данной типографической продукции подразумевает нанесение логотипа или иной символики, контактной информации. При создании данного изделия желательно выбирать изображения, дизайн которых соответствует дизайну календарной сетки.