Виды упаковочной тары

Как в быту, так и в промышленных масштабах, человечеством используется колоссальное множество продуктов. Все товары претерпевают длинный путь от производства до утилизации. Поговорим о том, что сберегает их на протяжении всех этапов создания, транспортировки, хранения и использования.

Классификация по назначению

Тара – является основным компонентом упаковки, в которой и располагается продукция. Упаковки можно классифицировать по цели их использования:

Производственные упаковки применимы на стадии создания товара для хранения и перемещения продукции на самом производящем предприятии (или между несколькими задействованными структурами); Транспортные – самостоятельные единицы необходимые для перемещения и временного хранения товара; Потребительские необходимы для компоновки товара, являются неотъемлемой составляющей итогового продукта и доставляются до места назначения, как единое с ним целое; Специальные упаковки создаются под определенные продукты, требующие особого внимания при транспортировке и хранении на длительные сроки. Иногда не учитываются в классификациях по назначению, а выделяются в отдельный параметр.

В промышленных масштабах потребность в различных видах тар наиболее критична. Появляется потребность упаковки не только конечного выпускаемого продукта, но и всех компонентов на различных стадиях производства: от первоначального материала до утильсырья.

В зависимости от отрасли производства можно также выделить несколько более узких типов упаковочной тары, например:

пищевая,

химическая,

строительная и т.д.

Сегодня для ряда областей широко применимы мешки из полипропилена. Так, серые мешки используются для непищевой продукции (удобрения, реагенты), зелёные - для строительного мусора, а белые - для сыпучих пищевых веществ. С разновидностями полипропиленовых мешков можно ознакомиться по ссылке: http://bigmeshok.ru/catalog/poplipropilenovye-meshki/.

Классификация по физическим характеристикам

По материалу изготовления упаковки также можно делить на следующие типы:

комбинированные,

полимерные,

стеклянные,

керамические и т.п.

Классификационные названия тары по форме используются в обиходе: бочка, стакан, мешок, бутылка… и остальные. Также есть разделения по типу конструкции: разборная/неразборная, складная и комбинированная. Кроме того, упаковки различаются по герметичности.

Наиболее важным среди критериев является различие тар по степени жесткости:

Мягкая тара (мешок, пленка, пакет, сетка) – легко меняет форму при наполнении продукцией;

Полужесткая тара (картонная коробка) – меняет форму при внешних воздействиях;

Жесткая тара (металлическая, деревянная конструкция) – устойчива к деформациям.

Главная цель использования упаковки – доставить груз в целостности и сохранности до места назначения. Поэтому необходимо правильно подобрать тару, учитывая и область применения, и возможные факторы риска, и все физические характеристики.