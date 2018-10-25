Кофе в капсулах: преимущества и недостатки

Кофейные капсулы являются сравнительно новым продуктом. Технология инкапсулирования измельченных бобов началась только в конце прошлого столетия, и с тех времён спрос на такие продукты и специальную технику для их производства - значительно вырос. Вы можете иметь представление о популярности продукта среди потребителей, узнав, сколько пакетов продаётся по всему миру ежегодно - что является довольно значительным количеством.

Спрос на кофе в капсулах легко объяснить: они позволяют сохранить вкус и аромат свежеобжаренных зерен и не имеют добавок, которые могут повредить потребителям.

Капсульный кофе - это небольшой герметичный сосуд, с молотыми кофейными зёрнами внутри. Они выполнены в форме стаканчика и покрыты фольгой. В нижней части и на крышке стаканчика имеются специальные фильтры, которые используются для заваривания.

Пищевые полимерные стаканчики являются абсолютно безопасными для людей, но также и наиболее дорогостоящими.

Капсулы в алюминиевых контейнерах намного дешевле для производителей, но их применение опасно - вот почему: если контейнер поврежден механически, то ионы металла могут проникать и наносить ущерб человеческому организму.

В большинстве случаев производители используют смесь зёрен из разных сортов кофе, что делает вкус готового горячего напитка более насыщенным и сбалансированным.

Для заваривания данных кофейных капсул используют специальные кофемашины. Для них нет надобности измерять количество ингредиентов, так как ёмкость уже содержит столько зёрен, сколько достаточно для одной порции. Также нет необходимости утрамбовывать смесь, сменять фильтры, мыть чашку кофеварки, поскольку использованный одноразовый контейнер просто удаляется с устройства и выбрасывается.

Процесс заваривания выглядит следующим образом: стаканчик, установленный в устройстве, прокалывают с верхней и нижней части. Горячая вода поступает в контейнер под высоким давлением через дно и производит экстракцию эспрессо по всему объёму смеси, обеспечивая высокое качество горячего напитка.

Неоспоримым преимуществом кофейных капсул является способность этого контейнера сохранять аромат и вкус свежего продукта. Кроме того, любителей кофе привлекает простота заваривания, так как он не требует никаких усилий и длится меньше минуты.

И сравнительно высокая цена - полностью окупает себя выше названными преимуществами.