Медиафасады

Трубчатые бескаркасные медиафасады от компании «ЭЛПИ Технологии» - это специальные устройства, которые позволяют оформить медиафасад даже сложной, например, сферической формы. Внешне они представляют собой трубки разной ширины, в которые встроены полноцветные светодиоды.

На сайте ledpix.ru можно найти много разнообразных моделей, с разнообразной шириной между размещенными пикселями. Они всегда располагаются по горизонтали - вертикальное положение пикселей определяется уже во время монтажа, в зависимости от поставленной задачи.

Медиафасад может быть совсем небольшим, а может быть огромным - для того, чтобы собрать последние, существуют светодиодные кластеры. На расстоянии уже нескольких метров они выглядят как цельное полотно с качественной и яркой картинкой. На хорошем экране, например таком, какие предлагает компания ledpix.ru, изображение прекрасно видно в любое время суток - даже в очень солнечный день.

У медиафасадов есть много разновидностей, которые позволяют хорошо выполнять те или иные задачи. Главное условия для удачной покупки - понимать, зачем этот медиафасад нужен и как его будут использовать. Преимущества медиафасадов перед другими технологиями оформления:

Простой монтаж и легкость в управлении, справится даже человек, которые никогда этим не занимался;

При хорошем качестве покрытия пикселей можно транслировать абсолютно любое изображение, в любых цветах;

Мы предлагаем большой выбор моделей, которые можно посмотреть здесь - https://ledpix.ru/svetodiodnyj-ekran-videoekran-kupit/mediafasady-cena-v-moskve;

Хорошо качество цветопередачи, яркие и насыщенные цвета. Можно пускать одновременно с изображением бегущую строку в качестве рекламы;

Цена ниже, чем у многих других вариантов оформления фасада. Сгоревшие лампочки можно заменить, стоит это совсем недорого;

Гибкость - такие устройства можно установить почти куда угодно, в тому числе на здания и на постройки сложной формы;

На сайте https://ledpix.ru можно заказать изготовление медиафасада под ключ, но индивидуальному проекту. Все, что необходимо предоставить заказчику - информация. Каким должен быть готовый медиафасад, какие цели он должен выполнять, каким бюджетом располагает клиент. Исходя из этих данных специалисты могут разработать уникальный и единственный в своем роде медиафасад.