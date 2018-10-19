Дома из клееного бруса: особенности

В последние годы, при возведении загородных домов всё чаще используется клееный брус. В то же время, немало популярны и готовые дома из этого стройматериала, потому что они характеризуются долговечностью, надёжностью и хорошими эстетическими особенностями.

Вы не должны думать, этот материал сделан из бракованной древесины. Просто для него склеивают несколько маленьких брусьев. Качественные показатели данного стройматериала не уступают цельным массивам и даже превосходят его.

Купить дом из клееного бруса - является очень разумным выбором. Это решение предоставит следующие преимущества:

Дома из этого древесного материала более прочные и долговечные по сравнению с жилищами из цельных бревен. Этот эффект достигается, благодаря особым характеристикам технологии производства. Древесные волокна располагаются в разных направлениях, когда их объединяют для того, чтобы добиться максимальной прочности и предотвращения деформации, из-за изменения температуры и влажности.

Клей используется в дополнение к древесине. Он является экологически чистым, безопасным,и действует, как антисептик.

Самое короткое время строительства. Даже при обустройстве надёжного фундамента, отделки - возведение жилища будет не более 2,5 месяцев - удобно для тех, кто захочет купить дом на этапе застройки.

Эти дома имеют превосходную теплопроводность, что существенно снижает расходы на отопление в холодное время.

Среди недостатков жилищ из клееного бруса можно назвать их высокие цены. Это объясняется тем, что брус высокого качества не может быть дешевым. Поэтому - если вам предлагают подозрительно низкие цены - то от покупки лучше отказаться. Столь низкая стоимость может означать лишь наличие бракованных материалов или нарушение технологии строительства или производственного процесса. В таком случае дом не может быть прочным, надёжным. Кроме того, производитель мог использовать клей с добавлением фенола, который непосредственно влияет на окружающую среду дома.

Также для домов из клееного дерева необходимо ежегодно обрабатывать специальными пропитывающими средствами, чтобы сохранить их презентабельный вид надолго.