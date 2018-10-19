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Стильные розетки и выключатели купить в Киеве
С давних пор электроарматуру – выключатели, розетки выбирали прежде всего по соображениям практичности, покупая продукцию известных брендов, которая служить будет долго и безотказно. Что же касается дизайна, то длительное время ему не уделяли должного внимания – как розетки, так же и выключатели от разных производителей выглядели примерно одинаково, а их форма была простой и непритязательной. Радикальные изменения начали происходить сравнительно недавно, когда в продажу стали поступать дизайнерские коллекции выключателей, разительно отличающиеся от своих предшественников. Вместо скромной белой пластмассы корпуса арматуры изготавливают из стекла, фарфора, металла, украшают вставками из натуральной кожи, древесины, хрусталя и даже драгоценных металлов. И это вполне обоснованно – ведь выключатель, в отличие от розеток, обычно находится на самом видном месте и потому не должен своей эстетикой нарушать композицию стильного интерьера.
Какие розетки и выключатели купить в Киеве
Впрочем, розетки тоже нередко устанавливаются на виду – например, на рабочей стенке в кухне или же в ванной, поэтому именитые дизайнеры не оставляют их без внимания. Для тех же, кто выбирает установочную электрофурнитуру по соображениям функциональности, следует знать, что она классифицируется по следующим параметрам:
- категория электрозащиты – стандартные бытовые изделия относятся к категории IP41, влагозащищенные для «мокрых» помещений – IP44, а для наружной установки следует выбирать специальные герметичные модели с показателем не ниже IP55
- способ установки – встроенные для скрытой проводки либо накладные для наружной (открытой)
- материал – пластиковые изделия наиболее доступны по стоимости, но металлические, безусловно, прослужат намного дольше
- дизайн и категория исполнения – массовые серии имеют скромную и неприхотливую внешность без изысков, но привлекают дешевизной и неплохо вписываются в любой интерьер, тогда как дизайнерские модели порой являются настоящим произведением искусства, причем не только с точки зрения дизайна, но и по конструктивному решению
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