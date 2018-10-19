Лечение наркомании в Одессе

Чтобы лечение наркозависимости прошло успешно, необходим планомерный комплексный подход. Даже малейшая неосторожность часто нивелирует все предыдущие старания. Особенно максимальный акцент нужно делать на психологической составляющей, которая создает у пациента убедительную мотивацию для терапии – только тогда получится ликвидировать наркозависимость. Из-за вышеописанного недуга накладывается тяжелый жизненный отпечаток. Затягивать с терапевтическим процессом нельзя – лучше заблаговременно посетить сайт https://12steps.org.ua/ , ознакомиться с лечебными методиками и понять, по какому принципу будет происходить восстановление. Главное – убедить больного сходить ко врачу и выслушать то, что он будет говорить.

Как заставить человека начать лечиться?

Зависимые люди по последнего отрицают тот факт, что они принимают наркотические вещества и поэтому не хотят помещаться в стационар. Для решения этого вопроса требуется:

Выработка и озвучка единой позиции семьи по поводу терапии. Если часть родственников настаивает на стационаре, другие же защищают пациента, это лишь усугубит положение. С больным должен говорить кто-то, кого он раньше сильно уважал.

Выбор подходящей по условиям и стоимости наркологической клиники.

Принципиальное согласное наркомана на восстановление, нужно объяснить ему, что в клинике помогут квалифицированные врачи, знающие толк в своем деле. Рекомендуется упомянуть об анонимном лечении наркомании.

Привлечение профессионального психолога-мотиватора, выезжающего на дом.

Психологическое восстановление

Лечебный процесс станет невозможным, если не привлечь психологов, которые будут мотивировать больного и каждый день работать с ним. Согласно ошибочному мнению, детоксикация избавляет от зависимости. Но она лишь ликвидирует физическое пристрастие, зависимый избавляется от ломки, при этом также важно изолировать его от дурной компании, которая раньше заставляла его принимать наркотики. Дополнительно с пациентом должен взаимодействовать психолог-мотиватор, настраивающий человека на дальнейший реабилитационный курс. Уже многие смогли убедиться в том, что стационарное лечение наркомании под постоянным наблюдением – это единственный эффективный выход. Если после детоксикации человек оказывается не в реабилитационном центре, а возвращается домой, с большей долей вероятности он продолжит вести прежний образ жизни.