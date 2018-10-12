Город Алматы

Город Алматы находиться на юге Казахстана, это прошлая столица, сердце и душа Казахстана. После переноса столицы Алматы стал городом развлечений, молодежи и ночной жизни. Приезжая сюда возникает ощущение, что город не спит никогда. Название города переводится как дедушка яблок, а все потому что когда-то здесь выращивали яблоки - апорт. Именно этот сорт яблоко и является символом города и просвечивается в названии. Приехав в город сразу невозможно понять, что делать, куда идти и что посмотреть. Во-первых, Алматы — это большой город, с огромным количеством торгово-развлекательных центров, кинотеатров, ресторанов, парков, центров развлечения. Во-вторых, это город с прекрасной природой. И если с РТЦ все более-менее понятно, то о природе следует поговорить отдельно.



Итак, куда сходить в Алматы в первую очередь. Чтобы хватило энергии посетить все экскурссии нужно плото перекусить в «Alberto Bar», вы можете закать вкусную еду с доставкой в удобное для вас место в Алматы или посетить бар ул. Гоголя 144, уг. ул. Муратбаева. В первую очередь необходимо посетить Кок-Тобе. Кок-Тобе это место в горах, где стоит телебашня - ещё одна достопримечательность Алматы. С горы Кок-Тобе открывается вид на город, вечером панорама особенно вдохновляет. Здесь поставлена скамейка со скульптурами группы "Битлз", с которой можно сфотографироваться. Также есть небольшой зоопарк, однако, если в планах посетить хороший зоопарк, то стоит посетить парк Горького. Там же есть аквапарк и парк аттракционов. Поднимаясь вверх по горам следует посетить Медео. Там находится единственный в мире высокогорный каток для катания на коньках. Оттуда, как и с Кок-Тобе, открывается шикарный вид на город. Поднимаясь выше можно попасть на Чимбулак, где зимой, можно покататься на лыжах и сноуборде. Следующее место, которое можно посетить летом - БАО. Большое Алматинское Озеро известно своей невероятной природой. Возникло озеро в следствии землетрясения и находится на высоте 2511 метров над уровнем моря.



Следующей остановкой должно быть оезро Каинды. Каинды - озеро с прозрачной водой и стволами елей в нем. Вид озера по-настоящему завораживает и создается впечатление, что человек находится где-то совсем на другом конце земли, в другой реальности. Озеро пользуется большой популярностью у дайверов. Как и БАО, Каинды образовалось в результате землетрясения. Еще одно из завораживающих мест Алматы можно назвать Чарынский каньон. Это каньон, расположившийся на территории Южного Казахстана в сторону Китая. Красота каньона заставит любого поверить, что он снимается в каком-либо фильме про Марс или космос. Также, приезжим в Алматы летом или весной необходимо посетить место под названием "поющие барханы", самое интересное место Алматы. Бархан находиться в Джунгарском Алатау. Свое название поющие барханы получили за счет ветра и звука песка при нем. При трении друг об друга песчинки издают различные звуки от писка до гула, в следствии чего получается песня.



Говоря об Алматы нельзя не упомянуть о парке двадцати восьми панфиловцам. Парк посвящен роте солдат, защищавших Родину от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной Войны. В парке находится Вознесенский кафедральный собор, по словам ученых он сейсмостойкий и в 1911 году выдержал землетрясение в 10 баллов.



Приехав в Алматы влюбляешься в нее без остатка и хочется возвращается вновь и вновь. А кому-то и вовсе захочется остаться навечно.

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