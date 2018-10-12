Где изготовить автономер без флажка, законность такого номера

Услуга изготовления регистрационных номерных знаков без флага РФ может заинтересовать автовладельцев, которые хотят выглядеть более презентабельно, и чтобы их автомобиль отличался от основной массы машин на трассе. Ведь номера авто без флага используются на ведомственных и военных авто. В ГОСТе, в описании машинных номерных знаков, допустимых к использованию на территории РФ, нет информации о необходимости на них государственного флага Российской Федерации. Автомобильный номер должен иметь размеры, строго соответствующие ГОСТу, также на таком знаке должны быть изображены разрешенные буквы и цифры, должен быть обозначен регион регистрации ТС, а также буквы RUS. Также обязательное условие буквы и другие знаки обязательно должны быть выпуклыми. Флаг на таких номерах изображается дополнительно. На основании вышеизложенного, дубликат номера без флага допустимо использовать на всей территории Российской Федерации.

Где изготовить автономер без флажка

При выдаче регистрационных номеров в подразделениях ГИБДД, вы можете получить номер с находящемся на нем флагом РФ. Для получения дубликата номера без государственного триколора придется обратиться в специализированную организацию https://gos-dublikaty.ru/nomera-rossii-rossiyskiy-nomernoy-znak-bez-flaga.html, где можно изготовить автономер без флажка. На таких номерах на месте российского флага будут видны только буквы RUS.

Для изготовления регистрационных знаков без флага РФ Вам необходимо предоставить в специализирующуюся на этом компанию следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации автомобиля в госавтоинспекции;

2. Паспорт гражданина Российской Федерации;

3. Водительское удостоверение;

4. Готовый набор регистрационных номерных знаков. После предоставления всех необходимых документов нужно заключить со специализированной компанией договор на изготовление номеров.

Дает ли какие-то преимущества дубликат номеров без флага

Существует множество мифов о том, что транспортные средства с такими номерами не останавливают сотрудники госавтоинспекции, а также такие номера не могут считать различные фото- и видеофиксаторы. Однако, это только слухи, распространяемые недобросовестными изготовителями таких номеров с целью продать больше товара. Вы должны понимать, что дубликат номеров без флага не дает Вам никаких привилегий на дороге в случае нарушений правил дорожного движения и не спасет Вас от работников ДПС и камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.