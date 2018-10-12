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Запчасти на дизельный двигатель R180
Дизельный двигатель R180 - представитель ряда механизмов для мотоблоков. Он используется, как электростанция на тех же блоках двигателей и мини-тракторах. Этот двигатель имеет высокий крутящий момент, что делает его практически незаменимым для работы с тяжелыми и дорогими креплениями.
Отличительными особенностями дизельного двигателя R180 являются следующее:
- Экономичность. Вероятно, это один из главных критериев, влияющих на выбор таких устройств. Дизельные двигатели потребляют на 30% меньше топлива, чем их бензиновые аналоги. Этому способствует и использование системы OVH с системой распределения потока газа. Кроме того, как известно - дизельное топливо стоит дешевле.
- Эластичность и тяга двигателя. Дизели гораздо легче переносят нагрузки, потому что они имеют большую тягу. Транспортировка багажа или работа в холмистой местности не является сложной для таких двигателей.
- Надежность. Современные дизельные двигатели имеют все больше датчиков для повышения производительности. Они перекрывают двигатель, когда уровень масла резко падает. Это оберегает их от износа и повышает срок службы.
- 8 л.с., при объёме цилиндра 402 см в кубе - достаточно транспортировать грузы со стандартной скоростью на большие расстояния.
- Он оснащён ночными рабочими фарами, для комфортных поездок в любое время суток.
Да, дизельные двигатели дороже бензиновых, но эти затраты оправдываются надежностью компонентов и самого двигателя. Кроме того, они в основном, выбираются, благодаря своей универсальности и способности выдерживать критическую перегрузку, без повреждений.
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В Украине доставка товаров осуществляется известными перевозчиками по адресу, указанному заказчиком. При необходимости, доставка будет производиться любой компанией, подходящей для вас.