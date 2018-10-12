Запчасти на дизельный двигатель R180

Дизельный двигатель R180 - представитель ряда механизмов для мотоблоков. Он используется, как электростанция на тех же блоках двигателей и мини-тракторах. Этот двигатель имеет высокий крутящий момент, что делает его практически незаменимым для работы с тяжелыми и дорогими креплениями.

Отличительными особенностями дизельного двигателя R180 являются следующее:

Экономичность. Вероятно, это один из главных критериев, влияющих на выбор таких устройств. Дизельные двигатели потребляют на 30% меньше топлива, чем их бензиновые аналоги. Этому способствует и использование системы OVH с системой распределения потока газа. Кроме того, как известно - дизельное топливо стоит дешевле.

Эластичность и тяга двигателя. Дизели гораздо легче переносят нагрузки, потому что они имеют большую тягу. Транспортировка багажа или работа в холмистой местности не является сложной для таких двигателей.

Надежность. Современные дизельные двигатели имеют все больше датчиков для повышения производительности. Они перекрывают двигатель, когда уровень масла резко падает. Это оберегает их от износа и повышает срок службы.

8 л.с., при объёме цилиндра 402 см в кубе - достаточно транспортировать грузы со стандартной скоростью на большие расстояния.

Он оснащён ночными рабочими фарами, для комфортных поездок в любое время суток.

Да, дизельные двигатели дороже бензиновых, но эти затраты оправдываются надежностью компонентов и самого двигателя. Кроме того, они в основном, выбираются, благодаря своей универсальности и способности выдерживать критическую перегрузку, без повреждений.

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