Именная газета в подарок к любому событию

В последние годы появилась оригинальная тенденция - дарить старые публикации газет. Разумеется, подарок будет не просто пожелтевшие газеты или журнальные памфлеты, которые устарели. А именно те издания, которые либо опубликованы в день рождения или иной важный день из жизни одариваемого, либо каким-то образом связанный с его профессиональной деятельностью. Без сомнений, такой подарок будет очень оригинальным, эксклюзивным и никого не оставит равнодушными.

Подарите своему дорогому человеку эксклюзивное издание на конкретную важную дату для него - юбилей или годовщина свадьбы, например. Каждая газета в подарок- настоящий архив прошлых событий, с поздравительной статьей в честь даты конкретного события.

Ведь очень интересно почитать о событиях, которые произошли в день, который очень значит для человека. Таким подарком вы покажете ему, насколько он вам не безразличен.

Первая страница газеты оформлена в оригинальную рамку. При желании вы также можете добавить ретро-фотографию одариваемого в одну из центральных колонок, которая хорошо вписывается в общий дизайн. Также будут уместны ваши поздравления, опубликованные в стиле этой газеты советской эпохи.