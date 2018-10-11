Протеин Whey Gold Standard от Optimum Nutrition

Протеин Whey Gold Standard считается лучшим, и уже на протяжении многих лет он сохранил этот ранг и не дал своим конкурентам никаких шансов. Конечно, цена за упаковку иногда не подходит для многих спортсменов, ноOptimum Nutrition 100% Whey Gold Standard действительно стоит своих денег.

Вначале стоит сказать о том, как нужно принимать этот протеин. Из-за низкого содержания калорий, углеводов и белков, данная добавка идеально подходит для поддержания ежедневных норм белка. Однако, когда мы говорим о том, когда употребление протеина принесёт максимальную пользу, то просто нужно выбрать два варианта:

утром натощак или перед кардио-тренировок;

после тренировки сразу.

Некоторые считают, что принимать этот протеин необходимо за час до тренировки, хотя это неправильная теория. Это потребление белка, за 30-40 минут до тренировки, имеет значение только в том случае, если последний приём пищи было более чем за 3 часа до тренировки.

Единственное, о чем нужно думать, при покупке - это срок годности данного протеина Whey Gold Standard. Если вы покупаете большой пакет по 4,5 кг и принимаете добавку один раз в день, важно помнить, что в этом случае мешок должен простоять не менее 6 месяцев. Также смешиваемость добавки на самом высоком уровне, и поэтому жалобы могут возникать только в том случае, если вы покупаете контрафакт.