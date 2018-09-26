Тони Роббинс

Гений в области мотивации, один из 100 самых влиятельных людей по версии «Форбс» в 2007 году, его рекомендациям следуют политики и бизнесмены мировой величины.

Положительные реальные отзывы о Тони Роббинс доказывают, что его семинары любят по всему миру.

Присутствующие на мероприятиях с его участием снимают видео, заполняют заметками память телефонов и обычные блокноты – Тони Роббинс вдохновляет и мотивирует всех, ему есть, что рассказать людям.

Семинар с первых минут разительно отличается от других подобных встреч. Перед выходом Тони Роббинса с присутствующими работают профессиональные музыканты и танцоры. Это не формальность, но один из шагов к позитивным переменам: физическая активность и приятная музыка настраивают человека на восприятие новой информации. Кроме того, новые знания будут подсознательно ассоциироваться с положительными эмоциями, что увеличивает эффективность памяти. В то время как при пассивном восприятии теряется многое из услышанного, и лекция проходит впустую.

Как превратить свой страх в силу?

Первое, что нужно сделать – осознать, что состояние подавленности, разочарования или злости - это всего лишь алгоритм действий, который все время повторяется. Иными словами, страх – это не наша подлинная сущность. Счастье, воодушевление и уверенность – это такие же алгоритмы или условные рефлексы, которые можно приобрести очень быстро, стоит только захотеть.

К деструктивным шаблонам поведения относятся курение, употребление алкоголя, переедание.

В основе метода Тони Роббинса лежит концепция эмоционального состояния. Эмоции определяют качество жизни и фактически управляют ею.

Эмоциональное состояние находится под контролем «эмоциональной триады», в которую входят:

физиология (самочувствие, осанка, дыхание, владение телом);

объект постоянной концентрации внимания;

определения (значение чувств зависит от того, как мы их для себя называем).

Следующий важный тезис: каждый человек профессионал в чем-то. Это может быть совершенно бесполезный навык, но каждый на чем-то «помешан» и, уделяя этому занятию много времени, осваивает его в совершенстве. Из этого следует, что концентрируясь изо дня в день на негативных переживаниях, апатии, депрессии, можно развить в себе этот навык до автоматизма. Но нужно ли это кому-то? Едва ли. Потому важно осознать предмет своей концентрации. Если это состояние, цель или эмоция не приносит в жизнь конструктива и пользы, от нее нужно немедленно избавиться.