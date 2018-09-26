Последняя подготовка к школе

Возраст от 5 до 7 лет является переломным, то есть в этот момент ребенок более углубленно начинает познавать мир, интересоваться буквально всем. Но также ему необходимо учиться логически рассуждать, отличать плохое от хорошего, выбирать и высказывать свою точку зрения.

Если в первой части этого периода дети осваивали технику письма, учили, как их правильно выводить и красиво писать, то во второй части уклон будет вестись не на качество письма отдельных букв, а умения сочетать буквы вместе.

Поэтому для этого возраста можно видеть в продаже большое количество различных пособий именно для развития этих навыков – посмотрите здесь, потому что со второго класса ребенку придется учиться уже не писать, а решать поставленные перед ним задачи, выполнять задания с учетом приобретенных знаний.

Какие тетради можно купить?

На этом сайте представлено большое количество различных именно рабочих тетрадей, в которых ребенок старательно выводит сочетания букв в больших объемах. Вырабатывается усидчивость, чистописание, трудолюбие.

Одновременно с письмом ребенку необходимо развивать умения делать что-то своими руками, пока что еще из картона, цветной бумаги и пластилина. В этом ему помогут специально составленные пособия с уклоном именно на развитие вышеуказанных навыков.

Во второй части этого переломного периода с 5 до 7 лет зарождается и развивается логика ребенка, поэтому были составлены различные пособия и рабочие тетради с математическим уклоном.

В них в иллюстрациях изображаются легкие задачки на логику, на счет, на составление и решении простых примеров и задачек. Все, несомненно, сопровождается красивыми и красочными картинками.

Обычно практически у всех детей в этом возрасте имеются проблемы с произношением некоторых букв. Для решения этой задачи специалистами также создаются различные пособия. Разумеется, с ним работать придется взрослым людям, например, самим родителям, потому что кто-то должен произнести звук или их сочетание правильно, чтобы ребенок мог самостоятельно понять, что он ее называет неверно.

Одновременно с развитием основных знаний и навыков ребенок продолжает изучать английский язык. Во второй части присутствуют уже не отдельные буквы, транскрипции и звуки и слова, в пособии излагаются целые предложение и простые упражнения для самостоятельного составления коротких фраз. На сайте этого интернет-магазина представлено много различных учебных пособий.

Основная задача курса – прививание и развитие у ребенка таких навыков, как усидчивость, трудолюбие и целеустремленность, что ему немало пригодиться в будущем на следующих годах жизни и образования.