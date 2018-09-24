ЖК София: плюсы и минусы

Конечно, вы знаете, что инвестирование в недвижимость в последние годы является самым популярным и прибыльным видом инвестиций. И любой опытный эксперт в этом деле ответит вам, что лучше всего инвестировать в начальный этап проекта жилого здания.

Причины покупки недвижимости на этапе застройки включают:

В это время цена за квадратный метр минимальна. Поэтому практически каждый, кто имеет стабильный доход и устанавливает реалистичные цели, может купить квартиру в новом ЖК «София Клубный».

Если разработчик добросовестен и уже показал положительное отношение, нет никакой опасности не дожидаться завершения строительных работ. Возведение ЖК «София Клубный» началось в 2007 году и в настоящее время уже достигло очень высокого уровня. В дополнение к нескольким жилым зданиям, здесь разработана инфраструктура, которая включает в себя магазины, спортивные клубы, игровые площадки и прочие.

Важнейшим преимуществом покупки квартиры в София Клубном является то, что она дает вашей семье прекрасную возможность жить в комфортабельной новостройке в пригороде Киева. Здесь вы получаете безопасность, чистоту и порядок.

Вы можете также ознакомиться с отзывами жильцов ЖК «София Клубный» на сайте http://www.sofiya-city.com.ua/. Также вам предоставляется уникальная возможность выбрать квартиру, которая соответствует как по типу планирования, так и по местоположению, этажу и прочим критериям. Менеджеры с готовностью помогут вам с выбором.

Процесс строительства данного ЖК очень динамичен - здесь быстро развиваются, как жилые здания, так и места для развлечений, школы, детские сады и прочее.

Вас не должен волновать тот факт, что комплекс расположен не в центре города, а в пригороде Киева. Это не является недостатком, а наоборот преимуществом, потому что ваша семья будет вдали от городской суеты, шума и пыли, в то время как, благодаря удобному транспортному узлу, полноценной связи со всеми районами города, рейсовым автобусам, вы всегда можете попасть в желаемые места.

Когда вы покупаете квартиру в новом здании, вам также не нужно беспокоиться об обновлении, после старых владельцев. Вы будете здесь первыми хозяевами.