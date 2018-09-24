ЖК София в пригороде Киева

Все больше и больше людей уезжают из шумных мегаполисов, в поисках более спокойного и экологичного места для проживания всей семьей. Одним из таких удивительных мест является ЖК София Клубный, расположенный в уютном пригороде Киева. Хорошая инфраструктура и успешно организованная удобная транспортная линия делают жизнь гораздо приятнее. По мере того, как комплекс быстро развивается, продажа квартир продолжается в самых благоприятных условиях для потенциального покупателя. С одной стороны, продажа происходит непосредственно у застройщика, а с другой - у разработчика есть долгосрочные выгодные предложения по депозиту в домах.

Строительство данного ЖК на европейском уровне началось в 2007 году. Каждый год область заполняется новыми проектами, которые вводятся в эксплуатацию незамедлительно. На территории Клубного уже проживает большое количество молодых семей и амбициозных людей.

Многие люди считают, что покупка новой квартиры от застройщика - очень опасно, поскольку разработчик берет полную сумму, а квартиру так и не предоставляют. Поэтому многие боятся попасть в руки таких людей.

Но к данному ЖК это не относится - они дорожат своей репутацией. Ознакомиться с ними подробнее можно на сайте https://www.sofiya.ua/.

Благодаря "Софии Клубному" люди вкладывают средства в свое будущее. Кроме того, это - удобная жизнь в пригороде - чистый воздух, зеленые насаждения, места для отдыха и новые рабочие места, а также собственный жилищный офис и служба безопасности. Продаются одно-, двух-, трехкомнатные квартиры.

Кроме того, здесь хорошая возможность приобрести дом с отличными условиями, с депозитом в размере 50% от общей суммы. Кроме того, покупатель получает год беспроцентных платежей. В течение следующих полутора лет 7% будут собираться в год.

Разработчик также предлагает дополнительные скидки, при 100% оплате и многие другие способы реализовать свою мечту о семейном гнезде. Одним словом, вся работа жилого комплекса "София Клубный" направлена на привлечение новых покупателей к наиболее благоприятным условиям для них.