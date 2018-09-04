Как выбрать строительный онлайн-магазин

Безусловно, каждый потребитель хочет покупать качественные строительные материалы, но при этом, по доступным ценам. Тем, у кого нет никаких навыков в этом деле - будет сложно.

В специализированных строительных магазинах в интернете вы можете легко подобрать и заказать все виды материалов. В этом случае вам не нужно выходить из дома, куда-то ехать и долго стоять в очередях. Вы можете в спокойной обстановке просмотреть весь ассортимент, выбирать нужный товар и заказывать доставку на дом или на стройплощадку. Возможно, главным недостатком этого метода покупки является то, что абсолютно невозможно коснуться товаров и увидеть их лично, а не только на фотографии. Существует риск того, что выбранный цвет и текстура не будут соответствовать вашим требованиям. Это может способствовать задержкам в процессе ремонта.

Когда возникает вопрос о приобретении стройматериалов, возникает ещё одна проблема: когда лучше покупать их? В основном, строительные и ремонтные работы не проводятся зимой, но именно в этом сезоне многие торговые точки организуют различные акции и предлагают значительные скидки.

Таким образом, все стройматериалы зимой стоят значительно дешевле. Это связано с тем, что отпускные цены падают. Производители предлагают своим поставщикам хорошие скидки, при покупке товаров на конкретную сумму. Более того, доставка материалов в зимний сезон также будет стоить меньше. Торговцы считают, что летом спрос на их товары существенно возрастёт. Вот почему разница цен между зимой и летом иногда достигает и 60 процентов.

Зимой также будет дешевле выгружать материалы. Например, стоимость аренды мобильного крана может быть уменьшена на 15% по сравнению с летом, когда спрос на эту спецтехнику возрастет.

Вам не придётся долго ждать после заказа. Все, что вам нужно - будет доставлено всего в течение трех дней. Следует отметить, что доставка грузов летом может занять гораздо больше.

Опытные эксперты рекомендуют покупать стройматериалы только в проверенных местах, которые успешно зарекомендовали себя. Они смогут предоставить вам гарантии и сертификаты качества.