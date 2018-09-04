Кровь на лямблии

Анализ крови на лямблии чаще прочих назначают детям. Это не удивительно, так как именно в детском возрасте последствия длительно протекающего инфекционного процесса могут быть очень серьезными. Но не стоит забывать и про обследование взрослых, многие из которых являются бессимптомными носителями кишечных паразитов и активно выделяют их в окружающую среду.

Чем опасен лямблиоз?

Жизненный цикл лямблий составляет порядка 40 дней. Однако болезнь может протекать годами из-за повторяющихся циклов самозаражения человека. В остром периоде возможно появление симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, а также общей реакции организма на проникновение инфекции:

жидкий стул;

тошнота, рвота;

газообразование;

повышение температуры тела и проч.

Симптомы могут быть разной степени выраженности и сохраняются от 1 до 4 недель. Затем может наступить длительный бессимптомный период. Со временем становятся заметными появления недостатка витаминов и минералов, общего ослабления организма.

У детей проявления заболевания выражены намного сильнее, чем у взрослых. Кроме того, часто наблюдается неадекватная реакция иммунной системы на инфекцию, которая выражается в развитии аллергических реакций. Это может быть аллергия на продукты питания или вещества, попадающие с воздухом (пыльца, пыль). Но также повышается вероятность развития обструктивного бронхита, а за ним и бронхиальной астмы, атопического дерматита.

Как проводится диагностика?

Обычно на анализ берут кал и исследуют его на наличие цист лямблий. Тест считается недостаточно надежным, так как достоверность его составляет порядка 50%. Намного более информативным является анализ крови на выявление специфических антител методом иммуноферментного анализа

Целесообразно сдавать кровь на лямблии не ранее чем через 2 недели после появления первых симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. Иммунной системе нужно время на то, чтобы распознать возбудителя и выработать ответную реакцию. Если провести обследование раньше, чем в сыворотке крови появятся специфические иммуноглобулины, можно получить ложноотрицательный результат.

Сколько стоит обследование?

Стоимость услуги включает:

непосредственное выполнение теста в лаборатории;

взятие крови из вены и необходимые для этого расходники.

При этом стоит учитывать, что анализ крови на лямблии редко выполняется как самостоятельное исследование. Как правило, этот тест дополняет анализ кала на кишечных паразитов. Оба эти исследования в комплексе позволяют врачу получить целостную картину заболевания и выбрать наиболее эффективную стратегию лечения.