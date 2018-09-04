Страхование туристов выезжающих за границу

Традиционно «страхование путешествий» украинские туристы воспринимают, как обычный страховой полис, который дает право на получение медицинской помощи в стране пребывания. Страхование здоровья будет рассматриваться, как формальный документ, и его содержание не принимается во внимание, и это зря - это является очень важным, поскольку поможет избежать различных серьезных проблем во время путешествий.

Конечно, туристы признают необходимость безопасности, а также то, что расходы на больницы, выплачивающиеся из собственного кармана, очень высоки. Поэтому нельзя отказываться от обязательного медицинского страхования для поездок за границу. Тем не менее, ответственные туристы, которые предпочитают путешествовать самостоятельно, в том числе и те, кто отправляется в командировки, нередко понимают значимость страхования здоровья во время поездок, и приобретают страховой полис в специализированных компаниях в режиме онлайн. Например, на сайте https://erv.ua/uslugi/ предоставляется такая возможность в Украине. Замечено, что в страховые компании всегда обращаются те, кто уже имел проблемы со здоровьем или какие-либо другие, во время путешествий. И с тех пор, каждый раз, выезжая за границу, бронируют полис.

Помимо обычного медицинского страхования, вы можете защитить себя в непредвиденных ситуациях. Для этой цели, например, предоставляется страхование от потери багажа, от невыезда и прочие.

Кроме того, существует возможность страхования от несчастных случае (оно не относится к медицинскому). Полученная в другой стране травма может привести к инвалидности. Разумеется, это не происходит сразу, а только в течение года - за это время, турист уже находится у себя на Родине.

Смерть также считается страховым случаем - если это подходит под один из видов страхования. И после того, как тело возвратится на Родину, и эксперт установит причину смерти, и всё это будет оговорено в документе - то близкие родственники (указанные в контракте) получат деньги. Никто не будет у них спрашивать, как они решат распорядиться полученными деньгами.

Если турист застраховал свой багаж, и в случае его потери по вине носильщика - путешественнику выплатят компенсацию.