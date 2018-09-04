Преимущества Doodle video для бизнеса

Успешные предприниматели знают, что использование высококачественного видео положительно влияет на продвижение товаров и услуг. Видео обязательно должно быть ещё и уникальным. Видеографы сталкиваются с серьезными проблемами, связанными не только с придумыванием и реализацией идей, но и с их грамотным дизайном. Таким образом, формат видео Doodle является хорошим помощником, который может быть предложен тем, кто устал от шаблонов и тривиальных проектов.

Video Doodle - специальный формат для видеоклипа, основной функцией которого является оригинальный метод отображения информации в кадре с использованием эффекта рисования. За последние годы рисованное видео считается лучшим решением для рекламы, поскольку оно не ограничивает создателя видео и позволяет ему участвовать в открытом диалоге с целевой аудиторией с динамическими и запоминающимися изображениями.

Ролики doodle хороши, потому что они привлекают внимание в первые несколько секунд, поэтому их продолжительность может быть менее минуты. Даже за столь короткое время зритель может поймать настроение видео и распознавать оригинальную идею, переданную в видеоработе. С помощью роликов дудл успешный предприниматель может дать оригинальную презентацию, в которой рассказывается о компании на очень доступном языке, который каждый зритель может понять.

Высококачественное рисованное видео, созданное в соответствии со всеми правилами, с учетом интересов целевой аудитории, может вызвать доверие зрителей компании. Красочные (или чёрно-белые), оригинальные и сжатые видео могут даже повлиять на подсознание зрителя, так как большинство изображений для видеоклипов создаются со стандартными ассоциациями и влияют на человеческие эмоции.

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Формат такого видеоролика имеет ряд преимуществ. Например, можно отметить следующее: