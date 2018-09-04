Преимущества онлайн покупки билета на самолет

Покупка авиабилета может быть выполнена в кассе или в аэропорту, что требует большого количества времени и усилий. Наиболее удобный способ приобрести авиабилеты в последние годы - через Интернет. В сети представлено много услуг и сайтов, на которых вы можете быстро забронировать и приобрести билет на рейс, который вы хотите, из Украины.

Электронный авиабилет не отличается от купленного бумажного аналога, лишь в этом случае вводятся данные и документ печатается самим покупателем, как ему будет удобно.

Преимущества покупки электронных билетов на самолет в Украине, например, на сайте https://e-bilet.com.ua/,включают следующее:

Удобный способ бронирования - можно будет изучить всю информацию на веб-сайте о предстоящих рейсах, выбрать для себя более приемлемый, как по времени вылета, так и по стоимости.

В таком случае оформление билет происходит намного быстрее, поскольку все персональные данные пассажира уже введены в компьютер, и нужно лишь распечатать документ.

Цены на электронные авиабилеты дешевле, чем на бумажные аналоги (компаниям не нужно тратить деньги на бумагу, дизайн и производство билетов, что оказывает влияние на окончательные затраты).

Вы можете оплатить билет любым удобным способом: банковским переводом, электронным кошельком.

Возможность сэкономить своё время и силы.

Система роботов выбирает авиакомпании, летающие в указанном направлении, к запланированной дате.

Потенциальный покупатель может изучить предложения каждой авиакомпании, ознакомиться с расценками и выбрать вариант, который им подходит.

Немало авиакомпаний Украины предлагают забронировать авиабилет без предоплаты, что тоже выгодно тем, кто не может произвести немедленную оплату (отсроченный платеж будет предложен на определенное время).

Печать электронного билета - это простой процесс, требующий лишь принтера. Если этого агрегата нет, то загрузите файл, который вы получили по электронной почте, на флешку, и распечатайте в соответствующем офисе, центре.

Чтобы проверить подлинность приобретенного онлайн-билета, вы также можете позвонить авиакомпании. Специалист всё оперативно проверит и ответит вам.