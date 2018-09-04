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Преимущества онлайн покупки билета на самолет
Покупка авиабилета может быть выполнена в кассе или в аэропорту, что требует большого количества времени и усилий. Наиболее удобный способ приобрести авиабилеты в последние годы - через Интернет. В сети представлено много услуг и сайтов, на которых вы можете быстро забронировать и приобрести билет на рейс, который вы хотите, из Украины.
Электронный авиабилет не отличается от купленного бумажного аналога, лишь в этом случае вводятся данные и документ печатается самим покупателем, как ему будет удобно.
Преимущества покупки электронных билетов на самолет в Украине, например, на сайте https://e-bilet.com.ua/,включают следующее:
- Удобный способ бронирования - можно будет изучить всю информацию на веб-сайте о предстоящих рейсах, выбрать для себя более приемлемый, как по времени вылета, так и по стоимости.
- В таком случае оформление билет происходит намного быстрее, поскольку все персональные данные пассажира уже введены в компьютер, и нужно лишь распечатать документ.
- Цены на электронные авиабилеты дешевле, чем на бумажные аналоги (компаниям не нужно тратить деньги на бумагу, дизайн и производство билетов, что оказывает влияние на окончательные затраты).
- Вы можете оплатить билет любым удобным способом: банковским переводом, электронным кошельком.
- Возможность сэкономить своё время и силы.
- Система роботов выбирает авиакомпании, летающие в указанном направлении, к запланированной дате.
- Потенциальный покупатель может изучить предложения каждой авиакомпании, ознакомиться с расценками и выбрать вариант, который им подходит.
- Немало авиакомпаний Украины предлагают забронировать авиабилет без предоплаты, что тоже выгодно тем, кто не может произвести немедленную оплату (отсроченный платеж будет предложен на определенное время).
Печать электронного билета - это простой процесс, требующий лишь принтера. Если этого агрегата нет, то загрузите файл, который вы получили по электронной почте, на флешку, и распечатайте в соответствующем офисе, центре.
Чтобы проверить подлинность приобретенного онлайн-билета, вы также можете позвонить авиакомпании. Специалист всё оперативно проверит и ответит вам.