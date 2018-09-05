Работа в Manalot Games

Компания Manalot Games - сравнительно молодой, однако, очень перспективный разработчик социальных игр. И благодаря опытной и талантливой команде компетентных специалистов она обрела немало успех и популярности. Главной специализацией этой компании является фермерский жанр. Между тем, однако, есть тенденция к расширению игровых тем.

Основным показателем успеха Manalot Games отзывы от игроков (разумеется, положительные). Это вдохновляют разработчиков на улучшение игрового дизайна и графического контента. Эти отзывы могут использоваться, как отправная точка для создания новых игрушек.

Данный симулятор-ферма пользуется невероятной популярностью, среди игроков, независимо от возраста и пола. Некоторые здесь даже набираются опыта по ведению бизнеса в сельском и фермерском хозяйстве.

Игра основана на 3D-графике и 3D-изображениях. Эти элементы, забавные животные, персонажи делают игры красочными и интересными. Такая красота улучшает настроение игроков. Это помогает получить максимальное удовольствие и полезные навыки из процесса.

Игра доступна в режиме онлайн для всех пользователей. В дополнение к этому интересному приложению, у компании «Маналот» есть еще несколько развлекательных игрушек.