Как убирать ртуть из градусника памятка важных действий

В наши дни у каждого человека, имеющего домашнюю аптечку, есть медицинский градусник. Это устройство используется дл того чтобы измерять температуру тела. Это чрезвычайно полезная вещь, однако у нее есть довольно большой минус. Дело в том, что градусник содержит в себе чрезвычайно вредный элемент под названием ртуть. Ртуть представляет собой вид жидкого металла. Проблема заключается в том, что если ртуть попадает в атмосферу, она начинает быстро испаряться, выделяя при этом токсичные вещества, которые как показывают экологические исследования очень опасны для любых живых организмов, в том числе и для людей. Поэтому при использовании градусника нужно соблюдать определенную технику безопасности и ни в коем случае не допускать, чтобы он разбился.

Если же все-таки это случилось, человек должен знать, как поступать в подобных ситуациях. В этой статье речь пойдет о том, как утилизировать ртуть из градусника в случае его поломки.

Как действовать в случае утечки ртути из градусника

Итак, если градусник разбился в внутри квартиры или частного дома следует предпринять следующие действия: