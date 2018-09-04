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Как убирать ртуть из градусника памятка важных действий
В наши дни у каждого человека, имеющего домашнюю аптечку, есть медицинский градусник. Это устройство используется дл того чтобы измерять температуру тела. Это чрезвычайно полезная вещь, однако у нее есть довольно большой минус. Дело в том, что градусник содержит в себе чрезвычайно вредный элемент под названием ртуть. Ртуть представляет собой вид жидкого металла. Проблема заключается в том, что если ртуть попадает в атмосферу, она начинает быстро испаряться, выделяя при этом токсичные вещества, которые как показывают экологические исследования очень опасны для любых живых организмов, в том числе и для людей. Поэтому при использовании градусника нужно соблюдать определенную технику безопасности и ни в коем случае не допускать, чтобы он разбился.
Если же все-таки это случилось, человек должен знать, как поступать в подобных ситуациях. В этой статье речь пойдет о том, как утилизировать ртуть из градусника в случае его поломки.
Как действовать в случае утечки ртути из градусника
Итак, если градусник разбился в внутри квартиры или частного дома следует предпринять следующие действия:
- первым делом нужно сразу же открыть все окна и двери для того чтобы в помещения стал поступать свежий холодный воздух (попадая в квартиру холодный воздух начнет быстро вытеснять теплый и таким образом помещение быстро проветрится);
- обязательно закрыть комнату, чтобы в нее никто не заходил, включая и домашних животных (если они есть, конечно);
- после этого нужно надеть марлевую повязку или респиратор, на руки натянуть резиновые перчатки и с помощью мокрой губки или газеты собрать шарики ртути. При этом нужно помнить, что ртуть нельзя выкидывать в общий мусоропровод, сливать в унитаз, или выливать на улице. Такие действия могут привести к загрязнению ближайшей территории;
- собранную ртуть нужно специально утилизировать. Чтобы это сделать нужно обратиться в специальную организацию (санэпидемстанцию). Найти ее адрес или телефон сейчас можно очень легко в интернете. Кроме того специалисты данной конторы смогут произвести обследование квартиры для того чтобы собрать остатки ртути при помощи специальных устройств;
- следующий шаг требует от владельца квартиры сделать раствор марганцовки (так чтобы он был темно сиреневого цвета) и с его помощью обработать то место где была разлита ртуть. Это вещество эффективно удаляет ртуть с любого покрытия;
- также нужно помнит о том что в помещение где был разбит градусник не стоит заходить как минимум в течении суток.