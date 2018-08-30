Рейтинг лучших адвокатов по уголовным делам Москвы

Для составления списков лучших адвокатов по уголовным делам команда сайта http://palata-advokatov.ru/ обратилась за помощью к множеству юридических фирм. Фирмами были представлены официальные документы и статистика дел каждого адвоката. Именно благодаря предоставленной фирмами информации был составлен правдивый рейтинг, основанный на объективных критериях, а не анонимных отзывах в интернете.

Признаки хорошего адвоката по уголовным делам

Распространено ошибочное мнение, что лучший адвокат – это «универсальный» адвокат, который может взяться за дело любой сложности и направленности. Этот предрассудок ведет к сотне проигранных дел и потерянным впустую тысячам рублей:

лучшим будет специалист, тщательно изучивший определенную область и специализирующийся лишь на ней и одной-двух смежных. Уголовный адвокат, заявляющий, что он одинаково хорош во всех правовых сферах, может иметь достаточно поверхностные знания о каждой из них. В итоге, он будет не в состоянии разработать тактику для тяжелого случая в нужной конкретно вам области;

проверьте в официальных источниках, сколько дел адвокат вел и какой процент из них был выигран;

проверьте, сколько дел, которые вел выбранный вами специалист, были в чем-то схожи с вашей ситуацией. Если адвокат по уголовным делам сумел оправдать человека, который находился на вашем месте, то ваш шанс остаться на свободе возрастает в разы;

проверьте, есть ли выбранный вами адвокат по уголовным делам в реестре Адвокатской палаты.

предоставление в суде доказательств невиновности обвиняемого либо иная защита интересов клиента.

выработка стратегии защиты.

консультация клиента, во время которой юрист разъясняет обратившемуся к нему человеку все подробности сложившейся ситуации, чтобы клиент был полностью подготовлен к суду и четко понимал, что происходит.

общение со следователем о деталях дела.

подготовка необходимых документов и т.д.

Лучшие столичные адвокаты по уголовным делам: