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Рейтинг лучших адвокатов по уголовным делам Москвы
Для составления списков лучших адвокатов по уголовным делам команда сайта http://palata-advokatov.ru/ обратилась за помощью к множеству юридических фирм. Фирмами были представлены официальные документы и статистика дел каждого адвоката. Именно благодаря предоставленной фирмами информации был составлен правдивый рейтинг, основанный на объективных критериях, а не анонимных отзывах в интернете.
Признаки хорошего адвоката по уголовным делам
Распространено ошибочное мнение, что лучший адвокат – это «универсальный» адвокат, который может взяться за дело любой сложности и направленности. Этот предрассудок ведет к сотне проигранных дел и потерянным впустую тысячам рублей:
- лучшим будет специалист, тщательно изучивший определенную область и специализирующийся лишь на ней и одной-двух смежных. Уголовный адвокат, заявляющий, что он одинаково хорош во всех правовых сферах, может иметь достаточно поверхностные знания о каждой из них. В итоге, он будет не в состоянии разработать тактику для тяжелого случая в нужной конкретно вам области;
- проверьте в официальных источниках, сколько дел адвокат вел и какой процент из них был выигран;
- проверьте, сколько дел, которые вел выбранный вами специалист, были в чем-то схожи с вашей ситуацией. Если адвокат по уголовным делам сумел оправдать человека, который находился на вашем месте, то ваш шанс остаться на свободе возрастает в разы;
- проверьте, есть ли выбранный вами адвокат по уголовным делам в реестре Адвокатской палаты.
- предоставление в суде доказательств невиновности обвиняемого либо иная защита интересов клиента.
- выработка стратегии защиты.
- консультация клиента, во время которой юрист разъясняет обратившемуся к нему человеку все подробности сложившейся ситуации, чтобы клиент был полностью подготовлен к суду и четко понимал, что происходит.
- общение со следователем о деталях дела.
- подготовка необходимых документов и т.д.
Лучшие столичные адвокаты по уголовным делам:
- Шарабарова Ирина Павловна. Адвокат с двадцатилетним опытом работы в юридической сфере. Специализируется на уголовном плане, земельных и гражданских спорах. Подробную информацию о делах, которые вела Ирина Павловна, можно найти на сайте «МИП».
- Дубровина Светлана Борисовна. Практикует защиту клиентов в сфере уголовного права и гражданского права. В качестве специалиста во втором был неоднократно приглашен на телевизионные передачи. Описание дел Светланы Борисовны также можно найти на сайте «МИП.
- Узденский Виталий Ефимович – специалист по тяжким и особо тяжким преступлениям. Неоднократно доказывал полную невиновность клиента, а в случае невозможности этого максимально смягчал наказание.