Как найти мужчину своей мечты

В юности практически все девушки уверены, что для каждой из них будет достаточно одного красивого принца. На протяжении многих лет эта уверенность начинает теряться. Но если вы все еще хотите встретить мужчину своей мечты и выйти за него замуж, вам следует стремиться к этому.

Вы должны выбирать среди тех, кто может максимально эффективно соответствовать вашим идеалам, а затем «довести» его до вашего стандарта. Не ожидайте милосердия от природы. В этом смысле женщина может делать тщательную выборочную работу и «вырастить» своего мужа, легко регулируя его поведение и даже внешний вид.

Безусловно, ни цвет глаз, волос, ни телосложение не гарантируют семейное счастье. В связи с этим, внешние характеристики не должны включаться в список требований для вашего будущего мужа. Выберите список тех черт характера, которые должны быть им присущи: дружелюбие, порядочность, чувство юмора, целеустремленность. Однако каждая девушка составит свой перечень. Можно почитать об этом на странице http://e-news.com.ua/show/443396.html.

Если вы выберете только основные параметры, то намного расширите выбор возможных кандидатов. Тогда вы должны осмотреться по сторонам и увидеть знакомых холостяков по-новому. Вы можете быть удивлены, обнаружив несколько подходящих кандидатов среди тех, кого вы давно знаете, и которых вы видите каждый день - учитесь или работаете вместе.

Идеальный человек должен разделять ваши увлечения. Поэтому необходимо искать его там, где вы часто бываете - не обязательно работаете, можно и просто отдыхаете. Если вы предпочитаете вести здоровый образ жизни, посмотрите тех, кто ходит на фитнес с вами или плавает, катается на лыжах. Если вы любите путешествовать - то познакомьтесь с теми, кто любит туризм и длительные поездки.

Многие люди выбирают человека своей мечты по внешним признакам. Другие смотрят на черты характера: нежность, забота. Для первых важно - не собственное счастье, а чтобы другие оценили. Вторые - ещё не стали взрослыми. Мы должны понять, что лучшим парнем является человек, которому вы можете доверять. И не имеет значения, если у него не тот цвет глаз, который вам нравится или очень застенчив, чтобы развлекать других.