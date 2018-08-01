Особенности обязательного экологического страхования

В настоящее время можно застраховать себя от многих рисков, которые ждут нас в жизни. Технологический прогресс - это не только польза для общества, но и утрата нашей природы. В этом контексте одним из заявленных видов страхования является экологическое.

Оно представляет собой комплекс нескольких видов страхования экологических рисков. Его основная функция заключается в защите имущественных интересов сторон, при стихийных бедствиях, связанных с деятельностью застрахованного лица. Если компания, имеющая экологический контракт, испытала выбросы загрязняющих веществ или других вредных для здоровья человека и окружающей среды, страхование покрывает нанесенный ущерб.

Для жертв это гарантирует выплату компенсации, и компания все больше привержена принципам безопасности.

Существует список потенциально опасных объектов с экологической точки зрения (фабрики, атомные электростанции, транспортные компании и прочие), которые необходимо застраховать.

Обязательное экологическое страхование связано не только с компенсацией возможных убытков, но и с риском возникновения страховых случаев. Суммы и размер взносов не являются произвольными, а нормированы. Чтобы это страхование не стало причиной нерентабельности компании, расходы включаются к себестоимости продукции или услуг, которые снижают нагрузку.

Его преимущества трудно недооценивать:

Существует взаимная материальная заинтересованность обеих сторон в значительном снижении риска экологических катастроф.

Оно гарантирует компенсацию жертвам, даже если компания является банкротом и не имеет средств.

Это приводит к более ответственному отношению к безопасности застрахованных объектов.

Это помогает улучшить систему страхования, поскольку для этого требуется высокий уровень профессионализма специалистов страховой компании.

Целевой группой экологического страхования являются производители и другие компании, деятельность которых сопряжена с риском для окружающей среды и поэтому они должны оформить договор обязательного страхования опасных объектов. Даже лучшая система управления отходами не может гарантировать, что никогда не будет непреднамеренного выпуска, несчастных случаев. Оптимальный способ предотвратить катастрофу, а затем, по крайней мере, свести к минимуму негативные последствия - это экологическое страхование.