Почему звезды предпочитают лечение за границей?

Не секрет, что многие звезды эстрады, политики и селебритиз лечатся за рубежом. Какие причины побуждают их делать это? Ведь стоимость лечения за границей далеко не всегда меньше, чем в наших клиниках. Узнайте о преимуществах и отзывах о лечении за рубежом.

Звезды предпочитают лечиться в Израиле

Известные люди на виду у общественности. Многие простые граждане считают их поведение и привычки эталоном и берут с них пример и проявляют постоянное любопытство по отношению ко всему, связанному с любимыми актерами и певцами. Но даже у звезд не всегда все хорошо, они тоже болеют и должны где-то лечиться. Но в отличие от абсолютного большинства жителей нашей страны, публичные персоны могут позволить себе не экономить на своем здоровье и, несмотря на стоимость лечения за рубежом, при необходимости выбирать для себя лучшую клинику где угодно.

Многие селебритиз выбирают Израиль для лечения за рубежом, что само по себе не удивительно, учитывая репутацию этой страны в мире как лучшей по качеству оказываемых услуг. Более того, звезды часто не боятся и оставлять положительные отзывы о лечении за границей в прессе. Кто же из звезд лечился в Израиле?

Алла Пугачева

Неоднократно проходила лечение в Израиле, даже не всегда известно, что именно лечила там певица. В 2010-м году заменила стенты в сосудах, поврежденные из-за диабета. Также она приезжала в Израиль для восстановления голоса, пострадавшего из-за образа жизни певицы, как сама она много раз говорила. Цены на лечение за рубежом ее не волновали, потому что платил за лечение миллионер Михаил Прохоров.

Максим Галкин

Максим Галкин, у которого плохая наследственность по онкологии, проходил Check Up диагностику в Израиле в 2011 году.

Филипп Киркоров

После инцидента в 2010 с журналисткой, артист прошел диагностику в психиатрическом отделении одной из израильских клини, позже он также ездил туда на повторное обследование.

Николай Караченцев

В Израиле проходил реабилитационное лечение в неврологическом центре, благодаря чему опять смог говорить. Сейчас актер также находится на лечении в Израиле 4 стадии рака легких.

Лев Лещенко

Артисту в Израиле успешно провели сложнейшую операцию на позвоночнике.

Список можно продолжать очень долго, ведь многие люди давно оценили преимущества лечения в Израиле. Как показывает практика, обычный человек также может иметь возможность собрать необходимую сумму ради реального результата.

Преимущества лечения за границей

Они довольно очевидны:

профессионализм медицинского персонала во всех отраслях медицины;

современные клиники, оснащенные новейшими образцами оборудования;

комфортные условия, которые часто трудно отличить от санаторно-курортных;

высокоточная диагностика, учитывающая все прогрессивные достижения науки и техники;

широкий выбор любых доступных методов лечения, подбираемых в индивидуальном порядке для пациента;

персонализированный подход к человеку, принимая во внимание личные особенности каждого;

успешное лечение самых сложных заболеваний - за рубежом готовы принять даже тех пациентов, от которых отказались местные врачи;

после лечения проводятся реабилитационные процедуры, позволяющие людям быстро вернуться к нормальной жизни;

нет необходимости изоляции в клинике без прямых медпоказаний - больного всегда могут сопровождать родные и близкие.

Зарубежные клиники славятся инновационными разработками в медицинской сфере, ученые постоянно делают все новые и новые открытия в лечении всевозможных заболеваний, и проблем: