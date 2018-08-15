Уменьшение объема желудка в Израиле: "за" и "против"

Операции для уменьшения объема желудка позволяют пациенту не просто избавиться от проблем с лишним весом, а еще и дают возможность надолго сохранить оптимальный результат. Вопрос с ожирением в израильских центрах стараются решить комплексно, кроме операции, тут меняют отношение пациента к пище на психологическом уровне.

Уменьшение объема желудка в Израиле: достоинства и недостатки операции

Хирургические возможности лечения ожирения дают человеку не просто устранить лишний вес, а и сберечь показатели массы тела на оптимальной отметке. Сама хирургия веса возникла в первой половине 60-х гг. XX ст., пережив с тех пор значительные перемены – от операции открытого типа с удалением большой половины кишечника заканчивая малотравматичным бандажированием желудка, осуществляемого путем лапароскопии, при которой манипуляции проводят сквозь маленькие отверстия.

Бариатрические операции — максимально результативный способ устранить проблему с излишним весом. Результаты операции сохраняются долгий период времени, а самочувствие пациентов с ожирением намного улучшается. Перед проведением такого вмешательства специалисты обязательно информируют пациентов о вероятных рисках, а также о плюсах оперирования.

Вопрос определения конкретного метода хирургического вмешательства решается хирургом и пациентом. При его подборе доктор ориентирован на массу тела, другие болезни, а также на прогнозы относительно склонности пациента к дальнейшему наблюдению, вероятному регулярному употреблению лекарственных средств.

Бандажирование желудка стало одной их наиболее востребованных операций, направленных на уменьшение желудка в размерах. Оно состоит в наложении кольца из силикона в верхней половине желудка - это ограничивает размеры порций, а быстрая заполняемость органа ускоряет работу рецепторов насыщения.

Наукой было обосновано: бариатрическая хирургия помогает снизить содержание гормона грелина, который вырабатывается в желудке. Как раз такой гормон и отвечает за чувство голода. Посредством бариатрической операции пациент может избавится примерно от 40-70% излишнего веса. В израильских больницах вмешательства подобного рода выполняют исключительно методом лапароскопии, то есть с минимумом травмирования. На брюшной стенке делают незначительные проколы, не оставляющие рубцов. В этом случае шансы появления осложнений будут сведены к минимуму, а пациенты скоро восстановятся после оперирования.

Особенности бариатрического вмешательства в Израиле

Важно отметить, что проблему с ожирением в израильских больницах решают в комплексе: проводят анализы, обследования организма, практикуют сеансы у психолога, которые меняют отношение к еде. На первой стадии подготовки к бандажированию в израильском ценнтре осуществляют лечение метаболического синдрома посредством консервативных методик. Пациенту назначают диету низкой калорийности вместе с комплексом оптимальных физических упражнений. Помимо этого, может понадобиться медикаментозная терапия. Если такие меры не помогли преодолеть проблему, проводят бариатрическую операцию.

После таких манипуляций специалисты клиники Меир советуют отказ от жидкой пищи с высокой калорийностью (шоколада, мороженого, супов-пюре, мягких пирожных и пр.), т.е. от всего, что успешно пройдет сквозь узкий желудок, провоцируя вскоре исчезающее ощущение насыщения, и сделает калорийность пищи большей. Также немаловажно есть медленно, хорошо пережевывать еду. Не нужно запивать. Пейте до еды и спустя час-полтора после нее, чтоб пища оставалась твердой, задержалась в желудке, провоцируя чувство сытости.

Результат вмешательств - существенное сокращение массы, улучшение самочувствия людей, страдающих сопутствующими болезнями. Например, после того, как нормализованы масса тела, жировой обмен, пациенты с сахарным диабетом отмечают улучшение самочувствия, многим из них не требуется лекарственных средств.

Важно сказать о том, что пациенту после того, как желудок был уменьшен посредством хирургии, нужно быть под регулярным наблюдением оперировавшего его доктора – хирурга и иных необходимых специалистов. После гастрошунтирования, билиопанкреатического шунтирования требуется сдача крови для поддержания ряда показателей (белки, кальций, железо, витамины, ряд иных характеристик).

В ряде клиник, например, в МЦ Меир существуют целые подразделения такого профиля. Так, в Центре бариатрической хирургии лечение строится на персональном подходе, для любого из пациентов подбирают отдельную программу лечебных процедур: https://www.meir-health.ru/umenshenie-obema-zheludka-v-izraile.aspx