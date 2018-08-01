Как подобрать ткань для обивки мебели?

Если любимое креслице или диванчик потерлись, утратили внешний лоск, не отчаивайтесь! Компания «Мебель-Ко» поможет быстро и недорого вернуть прежний вид вашим любимым, но изрядно потрепанным креслам.



Услуга по обивке мебели в Москве не подразумевает глобальной реконструкции и замены основных элементов, а значит может быть выполнена не только в компании, но и на дому у клиента. Единственное, что нужно сделать — определиться с материалом.



Флок. Ткань из синтетики. По своей структуре напоминает бархат. Флок практичный материал, к тому же стоит недорого. Флоковая обивка может вписаться в интерьер практически любой комнаты. Единственное с чем не дружит материал — запахи. Благодаря пористой структуре и ворсу, флок впитывает их, грязнится, истирается. Внешних недостатков у флока два: дешевый вид и невозможность создания рельефных узоров.



Лен. Отличается более жесткой текстурой, но приятен на ощупь. Льняную обивку нечасто используют для перетяжки домашней мебели, однако если вы предпочитаете натуральные материалы — смело выбирайте лен. Лен мало подходит для обивки домашней мебели, однако отлично будет смотреться на элитных садовых диванах.



Бархат. Мягкие и роскошные ткани из натуральных материалов. Объединяет их наличие короткого ворса и приятная, как на вид, так и на ощупь, текстура. Будучи сложными в создании, все бархатные и вельветовые ткани относятся к элитным, они имеют отличный внешний вид, что добавляет статусности тому месту, куда вы поставите мебель оббитую бархатом.



Кожа. При выборе кожаной обивки обратите внимание на ее толщину, эластичность, сухость, количество и характер дефектов. Чем меньше швов на коже, тем она ценнее. При этом на больших площадях не должно быть значительного различия по толщине. У дорогой кожи — ярко выраженные свойства комфорта: она не липнет к телу, имеет оптимальный внутренний тепловой баланс, дышит, пропуская воздух через поры, поэтому сидеть на ней — всегда удовольствие. Вся мягкая мебель с кожаной обивкой должна соответствовать международным стандартам и иметь российский сертификат качества и соответствия.



Сколько стоит натуральная кожа? В отличие от российского сырья кожу зарубежного производства часто продают за доллары, а ее площадь измеряют не в квадратных дециметрах, а в квадратных метрах.



Если обобщить сказанное, то главными показателями качества обивки считаются:

