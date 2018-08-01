Что делать, если разбился градусник в квартире

Всем прекрасно известно, что с ртутными градусниками нужно обращаться осторожно. Этот инструмент для измерения температуры таит в себе много опасностей, безусловно, только в том случае, если он разбивается.

Внутри градусника находится переходной металл — ртуть. Необходимо подчеркнуть, что это единственный металл, который при нормальной температуре может находиться в жидком состоянии. Ртуть используется достаточно давно. Еще древние римляне применяли жидкие капли для амальгамирования. Римлянам также было известно, что этот металл и все его соединения являются токсичными. Ртутные соединения накапливаются в организме, поражая ЦНС. При повреждении градусника нужно сразу же звонить службу утилизации. В Санкт-Петербурге и области такие услуги оказывает экологическая помощь. Детали можно узнать непосредственно на сайте компании http://xn--80aacigoidsfz1agme5a3r.xn--p1ai/ по номеру 7 812 243 15 59. Звонки принимаются круглосуточно.

Важно знать, что при комнатной температуре происходит выделение паров ртути. Это приводит к отравлению, которое может иметь два вида: хроническое и острое.

Если происходит острое отравление, симптоматика проявляется в виде повышенной температуры, тошноты, головных болей, слабости, повышенного пото- и слюноотделении. По симптоматике можно определить тяжесть отравления. Важно подчеркнуть, что при острой интоксикации возможен смертельный исход. Не менее страшные последствия возникают в результате хронических отравлений. В процессе воздействия на иммунную и нервную систему организма возникают необратимые последствия. Последствия могут быть самыми страшными, начиная от возникновения слабоумия и заканчивая параличем.

Повреждение градусника с выпадением шариков ртути является серьезной и крайне опасной проблемой. Категорически запрещено использовать для уборки обычные предметы, такие как пылесосы веник. Использование ветоши также приведет к растиранию остатков отравляющего вещества. Для сбора блестящих шариков необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как марлевые повязки, бахилы и резиновые перчатки. Альтернативой бахилам могут стать обычные пакеты из полиэтилена. Человеку необходимо защитить органы дыхания с помощью марлевой повязки, предварительно смоченной в растворе соды. В помещении не должно возникать сквозняков. В тоже время, необходимо открыть окно. После сбора ртути следует принять душ.

В целом, процедура требует ответственного и тщательно отношения. Нельзя выбрасывать останки в мусорные баки. Наиболее простой и эффективный способ утилизации - это обращение к профессионалам. Нельзя забывать что ртуть относится к веществам первого класса опасности. Поэтому рекомендуется сразу же звонить в службу экстренной помощи по телефону 7 812 243 15 59.