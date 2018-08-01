Как выбрать радиатор кондиционера на машину

Кондиционер в автомобиле - это технически сложный элемент, состоящий из нескольких частей. Хотя различия между стандартным бытовым агрегатом и автомобильным видны невооруженным глазом, основная схема функционирования этих устройств одинакова. Можно сказать, что работа кондиционера сводится к нагреву и сжатию фреона с конденсацией. Структурный элемент этого агрегата, называемый конденсором, нередко люди просто называют радиатором, что правильно частично - в конденсаторе фреон замерзает, предварительно сжимается и нагревается, и переходит в жидкую фазу.

Один из лучших способов защиты радиатора кондиционера на машину, от повреждения - это установка защитных решёток. Они не обеспечивают надежную защиту от загрязнения, однако, значительно снижают вероятность разрушения радиатора, из-за сильного механического воздействия - большие камни удерживаются решеткой, а маленькие не могут серьезно повредить металлические детали.

Чтобы предотвратить коррозию и продлить срок службы радиатора кондиционера на машине в Днепре, его поверхность следует обрабатывать специальными химическими аэрозолями. Конечно, радиатор необходимо очистить и обезжирить перед применением аэрозоля.

По мнению многих водителей, легче и дешевле найти новыйрадиатор кондиционера на машину в Днепре там, где продаются запчасти разобранных автомобилей. Это применимо в случаях, когда деталь изменена на подержанном транспортном средстве. Если автомобиль новый, вам нужно купить новый конденсатор или попытаться восстановить существующий - это надежное, если не всегда дешевое решение. Вы можете выполнить поиск новой запчасти следующими способами:

По VIN-коду. Если вам известен код автомобиля, вы можете легко найти любую деталь, которая включена в заводское оборудование. Вероятность ошибки равна нулю; По данным автомобиля. Чтобы заменить детали кондиционера, вы должны основываться на следующих данных: Марка, модель, год выпуска, двигатель. Таким образом, вы можете найти, как оригинал, так и соответствующий аналог.

Второй метод активно применяется для поиска запасных частей в онлайн-каталогах. Здесь велика вероятность найти новый агрегат, и по доступным ценам.