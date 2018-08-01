Знакомство с Украиной начинается здесь

На нашей земле существует множество загадочных мест, завораживающих своей красотой. Безусловно, таким местом является Украина. Если вас интересуют старинные монастыри и храмы, многочисленные памятники архитектуры и различные музеи, которыми наполнен Киев, тогда в первую очередь обязательно посетите туристическую компанию «Русь-тур», которая специализируется на украинском туризме. Стремление компании к продвижению внутреннего туризма, популяризации данного направления среди соотечественников и привлечению иностранных гостей безусловно заслуживает вашего внимания.

Компания «Русь-тур» предлагает интересные туры по Украине, а это более 70 разнообразных экскурсионных программ на любой вкус и для любой возрастной категории. Групповые и индивидуальные. Автомобильные и пешеходные. Продолжительностью от пары часов до нескольких дней.

Отдельного внимания заслуживают индивидуальные туры. Преимуществом данного вида путешествий является то, что у вас появляется возможность самим выбирать начало и время маршрута. Путешествовать можно как пешком, так и на легковом автомобиле.

Любители экстремального отдыха оценят возможность приобрести горнолыжные туры в Буковель или провести выходные в Карпатах. Продолжительность таких туров может длиться от 3 до 7 дней.

Если вы любите провести время в приятной компании, цените хорошие вина и закуски, компания «Русь-тур» предлагает гастрономические туры. Продолжительность таких туров до 2 дней.

Яркие воспоминания на всю жизнь оставит посещение так называемой Украинской Венгрии. Город Закарпатья - Берегово, где практически все население венгерской национальности. За 5 дней вы посетите термальные бассейны, побываете на дегустации сыра, посетите древние Закарпатские замки, окунетесь в незабываемую природу рек и гор.

Стоит обратить внимание на детский туризм. Компания «Русь-тур» организует как непродолжительные обзорные экскурсии по городу, так и отдельные туры для детей длительность от 1 до 3 дней с проживанием в хостеле или гостинице. Дополнительную информацию можно посмотреть на ресурсе www.rustour.com.ua

И, конечно, несправедливо было бы не упомянуть о таких направлениях как Винница, Одесса, Львов, Черновцы. Каждый тур особенный и хорош по-своему.

А если у вас возникли трудности с выбором (и это неудивительно), компания «Русь-тур» всегда сможет помочь. Все вопросы оставляйте здесь