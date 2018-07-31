Как проживания в мегаполисе может спровоцировать рак груди?

Проживание в мегаполисе связано с целым рядом факторов, которые отрицательно воздействуют на человеческий организм. Одни из патологий, обусловленных таким образом жизни, - это опухоли молочной железы. Сегодня зарубежные специалисты предлагают результативное лечение такой болезни путем проведения органосохраняющей операции.

Проживание в мегаполисах как фактор развития онкологии

Исследователям из Штатов удалось выявить, что витамин D способен препятствовать возникновению онкологии груди. Специалисты‐маммологи подтверждают такую информацию и подчеркивают: прежде всего недостаток витамина D ощущают обитатели крупных городов.

Ученые из США раньше заявили о том, что при наличии большого количества такого витамина в крови женщины (больше 60 нанограмм на миллилитр) шансы формирования рака груди в 5 раз меньше. Способность витамина D предотвращать формирование онкопатологии была подтверждена уже много лет тому назад. Этот витамин положительно влияет на гормональный фон. Это объясняется повышением уровня кальцифедиола (один из метаболитов витамина D) в сыворотке крови, что ведет к сокращению рисков возникновения рака. Так, у представительниц прекрасного пола, в чьей крови уровень такого вещества превышал 60 нанограммов, шансы развития рака молочной железы были в 5 раз меньше, чем у обследованных с содержанием в крови 20 нанограмм кальцифедиола.

Рак груди, по словам врачей, является одной из наиболее частых гормонозависимых онкологических болезней. К тому же маммологи отмечают немаловажную роль витамина D на общее состояние здоровья. Если такого вещества организм получает недостаточно, то он подвергается риску развития различных патологий.

Среди обитателей крупных городов существует четкая тенденция к недостатку содержания в крови витамина D. Этот феномен специалисты объясняют тем, что образ жизни в больших городах не дает получить человеку требуемое количество такого вещества.

Ведущий источник этого важного витамина — лучи солнца. Настоятельно рекомендуется чаще пребывать на улице в солнечную погоду. Но все же и злоупотреблять солнцем тоже не нужно. Чрезмерное пребывание под действием ультрафиолетовых лучей — ключевой фактор формирования рака кожи. Согласно статистическим данным, это одна из наиболее частых онкологических болезней, также связанных с влиянием солнца. Ежегодно число пациентов, пострадавших от такой болезни, растет на 5%. В большей части ситуаций (около 90%) рак кожи формируется на открытых частях тела, и примерно 70% опухолей - в зоне лица.

Хотя ключевой поставщик витамина D — это солнце, из пищи человек также получает около 10% требуемой ему суточной дозы. Под воздействием ультрафиолета типа В (средних волн) в эпидермисе формируется основа витамина D3. При обычной температуре тела из нее образуется D3 – он соединяется с особым белком, попадает в кровь, а уже с ней транспортируется к печени. После прохождения через ряд изменений во внутренних органах, витамин в итоге трансформируется в активный гормон, отыгрывающий важнейшую роль почти во всех процессах. Рецептор к витамину D имеется у большей части клеток.

Эффективное лечение рака груди в Израиле

При проведении лечения рака груди в Израиле широко практикуют органосохраняющие хирургические вмешательства. Они позволяют пациентке избегать ампутации, что становится важнейшим достоинством лечения рака груди в израильских клиниках. Так, медики МЦ «Ассута» осуществляют операции с «чистыми краями», то есть ликвидируют опухоль в полной мере. Добавочные новаторские методики лечения рака груди за рубежом помогают предотвращать рецидивирование болезни. Среди важнейших методик - внутриоперационная терапия INTRABEAM, лечение гормонами, подобранные в персональном порядке схемы химиотерапии, радиотерапии.

Один из ведущих врачей МЦ Ассута - доктор Юлия Гринберг, чьей специализицией являются медицинская и клиническая онкомаммология. Прочитать подробнее об этом высококвалифицированном специалисте вы можете по ссылке https://www.assuta.co/врачи/доктор-юлия-гринберг. Она умело комбинирует инновационные противораковые методики со стандартными способами лечения, тем самым достигая наивысшей результативности терапии или повышения качества жизни пациентов.