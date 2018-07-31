Модная женская зимняя куртка-парка

Теплая зимняя парка - самая популярная вещь в гардеробе.Этот атрибут одежды востребован уже в течение нескольких сезонов подряд.

Классическая парка выглядит так: обычно это теплая куртка с капюшоном с накладными карманами.

В настоящее время дизайнеры многих брендов играют со стилями, цветами и деталями этих изделий и делают интересные и необычные коллекции, так что каждая девушка чувствует себя тепло и уютно даже в очень холодную погоду, свойственную нашей стране. Нельзя не отметить тенденцию внедрения плотного натурального меха в парке - эти атрибуты очень подходят для снежной зимы.

Парка может быть прекрасной альтернативой тяжелым меховым шубам и полушубкам, главное - рассмотреть все характеристики выбора этой куртки. В первую очередь, женская зимняя куртка парка имеет особый стиль - спортивный или уличный, в связи с чем, эта вещь не подходит для любителей бизнес-стиля или классического. Но парка отлично вписывается в повседневный гардероб, когда комфорт, теплота и мобильность имеют большое значение. Главное достоинство такой куртки, однако, в том, что она выдерживает сильные морозы. порывы ветров, погодные осадки. Такие парки создаются современными технологическими материалами: тинулит, нейлон, шерсть и кожа, в качестве украшения, например.

Парки с мехом лисы, овчиной или норкой - одна из самых актуальных тенденций сезона. И мех может не только украсить капюшон, но и внутреннюю часть, которая образует полную меховую подкладку.

Женские спортивные парки являются самыми популярными среди юных девушек, которым нужна практичность. При изготовлении, современные дизайнеры добавляют модные цвета и детали.

В настоящее данные куртки представлены с различной длиной - от очень коротких моделей, которые более подходят для теплой погоды до очень длинных. Практическими и универсальными являются парки средней длины - немного выше колена. В них удобно не только ходить, но и ездить в транспорте.

Вы можете купить качественные парки в магазине Киева. Ассортимент здесь разнообразный - каждая сможет подобрать подходящие модели. И стоимость их вполне приемлемая.

Носить спортивные парки можно с соответствующей одеждой и обувью. А более гламурные модели - с сапогами на каблуках и даже - к платью.