Когда необходим ремонт паркетных полов

Даже при регулярном обслуживании и выполнении требований, паркет, который считается самым прочным и надежным напольным покрытием, не всегда может удовлетворить владельца своим сроком службы. Повреждение паркета может произойти, из-за затопления помещения, следов каблуков, мебели. Кроме того, можно назвать следующие причины:

Изменение температуры и влажности - приводит к высыханию и набуханию пластин. Мебель и обувь создают отверстия в мягкой древесине. Реконструкция дома может загрязнить паркетный пол.

Названные проблемы не требуют капитального ремонта напольного покрытия или основного решения - замены полов. Есть намного простое решение - восстановление паркета помогает вернуть целостность рисунка, сгладить неровности, справиться с набуханием и высыханием отдельных элементов, сделав оттенок более насыщенным и ярким. После ремонта паркета со стороны опытных специалистов, вы получите совершенно новое покрытие в каждом начальном состоянии и сэкономите время, деньги и усилия.

Без компетентного периодического обслуживания не может быть обойтись ни один владелец помещения с паркетным полом. Специалисты делают все возможное, чтобы их услуги предоставлялись потенциальному клиенту с низкими ценами, и результат не требовал бы вмешательства в течение многих лет. Это стало возможным, благодаря тому, что каждый заказ рассматривается специалистами индивидуально, для исполнения которого выбирается определенный состав работ.

В основном, специалисты предоставляют следующие услуги:

замена одного или нескольких планок, которые стали непригодными;

склеивание деталей, в которых клейкое основание было высушено либо первоначально не было очень прочным;

заполняют трещины, производят циклевку и полировку паркета (как на месте, так и в больших помещениях);

возобновление лакировки;

удаление полостей под паркетными панелями.

Эта и многие другие проблемы решаются опытными специалистами быстро и по низкой цене.

Тщательный ремонт паркета позволяет привести напольное покрытие в привлекательный вид и радовать владельцев на протяжении долгих лет.